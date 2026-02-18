Olympia-Eishockey heute live: Deutschland - Slowakei im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 18.02.2026 • 09:10 Uhr Deutschlands Eishockey-Team zieht bei Olympia nach einem souveränen 5:1 Sieg gegen Frankreich ins Viertelfinale ein. Dort wartet nun die Slowakei.

Trotz phasenweiser Schwächeperioden im Spiel überzeugte das DEB-Team mit Effizienz vor dem Tor und einem starken Grubauer im Kasten. So ließ das DEB-Team fast nichts anbrennen und machte den Einzug in das Viertelfinale perfekt. Nun wartet mit der Slowakei der nächste Härtetest im Kampf um die Medaillen.

Olympia-Eishockey heute live: So verfolgen Sie Deutschland - Slowakei im Free-TV

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportschau.de, sportstudio.de, joyn

sportschau.de, sportstudio.de, joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia: Slowakei als Gruppensieger direkt weiter

Die Slowaken mussten nicht durch die Qualifikation, da sie die Gruppe B als Erste abschlossen. Punktgleich mit Finnland setzten sie sich aufgrund des direkten Vergleichs durch und belegten Rang eins, nachdem sie das Gruppenspiel gegen die Finnen mit 4:1 gewonnen hatten.

Damit geht Deutschland im Viertelfinale zunächst den mit NHL-Superstars gespickten Topteams aus den USA und Kanada aus dem Weg.

DEB-Team mit Rückenwind im Viertelfinale

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Frankreich reist Deutschland mit Rückenwind ins Viertelfinale. Entscheidend könnte dort wieder ein starker Grubauer sein und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.