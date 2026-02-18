Olympia-Eishockey heute live: Deutschland - Slowakei im Free-TV, Stream und Ticker

Die deutschen Eishockeyspieler stehen nach einer starken Leistung gegen Frankreich im Olympia-Viertelfinale. Im Qualifikationsspiel führte Deutschland bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0 und legte damit früh den Grundstein für den Erfolg. Nun wartet heute (ab 12:10 Uhr im LIVETICKER) in der Runde der letzten acht die Slowakei.
Deutschland kämpft ums Halbfinale
Trotz phasenweiser Schwächeperioden im Spiel überzeugte das DEB-Team mit Effizienz vor dem Tor und einem starken Grubauer im Kasten. So ließ das DEB-Team fast nichts anbrennen und machte den Einzug in das Viertelfinale perfekt. Nun wartet mit der Slowakei der nächste Härtetest im Kampf um die Medaillen.
Olympia-Eishockey heute live: So verfolgen Sie Deutschland - Slowakei im Free-TV
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, joyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Olympia: Slowakei als Gruppensieger direkt weiter
Die Slowaken mussten nicht durch die Qualifikation, da sie die Gruppe B als Erste abschlossen. Punktgleich mit Finnland setzten sie sich aufgrund des direkten Vergleichs durch und belegten Rang eins, nachdem sie das Gruppenspiel gegen die Finnen mit 4:1 gewonnen hatten.
Damit geht Deutschland im Viertelfinale zunächst den mit NHL-Superstars gespickten Topteams aus den USA und Kanada aus dem Weg.
DEB-Team mit Rückenwind im Viertelfinale
Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Frankreich reist Deutschland mit Rückenwind ins Viertelfinale. Entscheidend könnte dort wieder ein starker Grubauer sein und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.
Mit einem Sieg gegen die Slowakei würde das DEB-Team einen großen schritt in Richtung Medaillen machen - und vielleicht ein weiteres Olympia-Märchen schaffen.