Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Knaller im Finale: Eishockey USA vs. Kanada

SPORT1 22.02.2026 • 11:00 Uhr Endspurt bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina. Der letzte Wettkampftag wird mit dem Eishockey-Traumfinale der Männer beendet. So verfolgen Sie das Finale live.

Das Duell um Gold im Eishockey-Finale der Männer ist die letzte Medaillenentscheidung bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina. Das „Traumfinale“ zwischen Kanada und den USA wird am Sonntag ab 14.05 Uhr in der Santagiulia Ice Hockey Arena in Mailand ausgespielt (LIVETICKER).

Die Eishockey-Welt blickt mit großer Vorfreude auf den krönenden Abschluss des olympischen Turniers. „Es wird nicht einen Fernseher geben, der nicht eingeschaltet ist“, sagte US-Star Matthew Tkachuk. „Es ist das Beste vom Besten, das, womit jeder Amerikaner und Kanadier aufgewachsen ist. Mehr geht nicht!“

So können Sie das Eishockey-Finale live im TV, Stream und Ticker verfolgen:

TV: ZDF und Eurosport

ZDF und Eurosport Stream: sportschau.de, hbomax.com, sportstudio.de

sportschau.de, hbomax.com, sportstudio.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die US-Amerikaner zogen nach einem Sieg gegen die Slowakei (6:2) souverän in das olympische Finale ein. Kanada hingegen konnte das Halbfinale gegen Finnland erst in der Verlängerung für sich entscheiden. „Kanada hat keine Fingernägel mehr, an denen es noch kauen könnte“, stellte die Zeitung Vancouver Sun nach dem Krimi fest. Finnland hatte 2:0 geführt, Nathan MacKinnon vollzog das späte Comeback in der letzten Minute mit dem 3:2.

Olympia-Finale: „Schlacht für die Geschichtsbücher“

Der US-amerikanische Eishockey-Star Jack Eichel sprach über die „Schlacht für die Geschichtsbücher“.