Nächste Medailler für Aicher? Deutsches Duo für Teamwettbewerb fix

SID 08.02.2026 • 18:55 Uhr Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher bekommt bereits am Dienstag die nächste Medaillenchance.

Zwei Tage nach ihrem Abfahrtssilber fährt Skirennläuferin Emma Aicher auch im olympischen Teamwettbewerb der Frauen um die Medaillen.

Der Deutsche Skiverband nominierte die 22-Jährige für das Rennen am Dienstag. Aicher kommt im Slalom (14.00 Uhr) zum Einsatz, die Abfahrt (10.30 Uhr) bestreitet Kira Weidle-Winkelmann, die am Sonntag in Cortina d’Ampezzo Platz neun belegte.

Aicher verdrängt Dürr aus dem Slalom-Team

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit war Aicher eine Option für beide Wettbewerbe. Im Slalom bekam sie den Vorzug vor Lena Dürr, die vor den Olympischen Winterspielen in Norditalien nicht in der Form früherer Tage war.