Nächste Medailler für Aicher? Deutsches Duo für Teamwettbewerb fix

Zwei Tage nach ihrem Abfahrtssilber fährt Skirennläuferin Emma Aicher auch im olympischen Teamwettbewerb der Frauen um die Medaillen.
Deutsches Duo für Teamwettbewerb fix
Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher bekommt bereits am Dienstag die nächste Medaillenchance.
Der Deutsche Skiverband nominierte die 22-Jährige für das Rennen am Dienstag. Aicher kommt im Slalom (14.00 Uhr) zum Einsatz, die Abfahrt (10.30 Uhr) bestreitet Kira Weidle-Winkelmann, die am Sonntag in Cortina d’Ampezzo Platz neun belegte.
Aicher verdrängt Dürr aus dem Slalom-Team
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit war Aicher eine Option für beide Wettbewerbe. Im Slalom bekam sie den Vorzug vor Lena Dürr, die vor den Olympischen Winterspielen in Norditalien nicht in der Form früherer Tage war.
Bei der WM 2025 waren Aicher und Dürr auf Platz 17 gelandet, dabei hatte Aicher die zweitbeste Zeit in der Abfahrt hingelegt.