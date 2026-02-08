Emma Aicher rast zu Olympia-Silber – Vonn schwer gestürzt

SID 08.02.2026 • 12:54 Uhr Die 22 Jahre alte Deutsche fährt hinter Weltmeisterin Breezy Johnson zu Silber. Lindsey Vonn stürzt schwer.

Skirennläuferin Emma Aicher hat bei den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen, die von einem schweren Sturz von Lindsey Vonn überschattet wurde, fuhr sie hinter Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA zu Silber, ihr Rückstand betrug nur 0,04 Sekunden. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia (+0,59 Sekunden), Super-G-Olympiasiegerin von 2018.

Aichers wilder Ritt wird doch belohnt

„Es hat sich wild angefühlt, über jedem Sprung hat es mich aufgerissen, ich habe gar nicht gemacht, was ich machen wollte, aber es ist ja zum Glück nochmal gutgegangen“, sagte Aicher im ZDF. Tatsächlich war das 22 Jahre alte Multitalent im oberen Streckenabschnitt sogar schneller gewesen als Johnson, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat - nun aber zweimal Gold. Für Aicher ist es die zweite Olympia-Medaille nach Silber 2022 mit dem Team.

Vonns Goldtraum endet nach 13 Sekunden

Der Traum von Lindsey Vonn von einem zweiten Olympiagold nach 16 Jahren endete bereits nach 13 Fahrsekunden. Die 41 Jahre alte Amerikanerin, die sich neun Tage zuvor einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte und eine Teilprothese im rechten Knie hat, wurde an der ersten schwierigen Welle ausgehoben, überschlug sich, lag danach mit seitlich ausgestreckten Beinen schreiend im Schnee und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

50 Jahre nach „Gold-Rosi“: Aicher schreibt alpine Geschichte