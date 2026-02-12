Olympia: Bitteres Aus für deutsche Medaillen-Hoffnungen

SID 12.02.2026 • 11:54 Uhr Der Traum von einer weiteren Alpin-Medaille ist geplatzt: Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann scheiden beim Super-G aus.

Emma Aichers Traum von einer weiteren Medaille war nach nicht einmal einer Minute des olympischen Super-G ausgeträumt.

Die Zweite der Abfahrt und der Team-Kombination von Cortina d’Ampezzo fuhr nach einem Fehler auf der Tofana an einem Tor vorbei. Auch Kira Weidle-Winkelmann schied aus.

Nach acht Starterinnen lag Lokalmatadorin Federica Brignone in Führung. Nur vier Athletinnen hatten zu diesem Zeitpunkt das Ziel erreicht. Auch Ester Ledecka (Tschechien), die Olympiasiegerin von 2018, schied aus.

Aus im Super-G! Aufmunternder Applaus für Aicher

„Die Tore kommen sehr schnell, sei bereit!“, wurde Aicher vom Team noch nach oben an den Start gefunkt. Ganz oben war sie einen Hauch schneller als Brignone, doch schon bei der zweiten Zwischenzeit hatte sie fast eine halbe Sekunde Rückstand.

Als Aicher kurz darauf ausgehoben wurde und aus dem Kurs fuhr, gab es im Ziel aufmunternden Applaus.