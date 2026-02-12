Newsticker
Olympia heute live: Super-G im Free-TV, Stream und Ticker - nächste Gold-Chance für Aicher!

Am Donnerstag steht ab 11.30 Uhr die Entscheidung der Damen im Super-G auf dem Programm. Emma Aicher kann ihre dritte Olympia-Medaille holen. SPORT1 begleitet das Rennen im Liveticker.
Was für eine großartige Leistung: Die nächste Medaille für Emma Aicher.
SPORT1
Emma Aicher gehört spätestens nach ihren bisherigen Olympia-Erfolgen (Silber in der Abfahrt und Silber in der Teamkombination) auch im Super-G zum engsten Favoritenkreis. Ab 11.30 Uhr fällt in dieser Disziplin die Entscheidung um olympisches Gold. SPORT1 begleitet das Rennen im LIVETICKER.

+++ HIER aktualisieren +++

+++ Weidle-Winkelmann raus +++

Die erste deutsche Starterin, Kira Weidle-Winkelmann, scheidet nach einem Fahrfehler vorzeitig aus.

+++ Der Wettbewerb läuft +++

Die Schweizerin Malorie Blanc hat den Anfang gemacht und mit 1:24.65 Minuten die erste Zeit des Tages gesetzt.

