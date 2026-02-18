Die Tragödie um Mikaela Shiffrins Vater

Martin Hoffmann 18.02.2026 • 21:31 Uhr Mikaela Shiffrins Vater Jeff wurde im Februar 2020 durch einen häuslichen Unfall aus dem Leben gerissen. Die Erinnerung an ihren Papa begleitet den Ski-Superstar seitdem durch alle Höhen und Tiefen. Auch nach dem Olympiasieg am Mittwoch erinnerte sie an ihn.

Es war ein Schicksalsschlag, der für Ski-Superstar Mikaela Shiffrin alles veränderte: Am 2. Februar 2020 riss ein tödlicher Unfall ihren Vater Jeff aus dem Leben.

Die damals 24-Jährige verlor einen Ankerpunkt ihres Lebens. Das Gedenken an ihren Vater begleitet sie seitdem durch alle Höhen und Tiefen. Auch nach dem Olympiasieg im Slalom am Mittwoch - ihrem dritten insgesamt und dem ersten seit dem Tod des Vaters - war die Erinnerung präsent.

Mikaela Shiffrin: Vater starb nach Sturz von Dach

„Der unerwartete Tod meines gutherzigen, liebevollen, fürsorglichen, geduldigen, wundervollen Vaters hat meiner kompletten Familie das Herz gebrochen“, hatte Mikaela Shiffrin vor sechs Jahren die traurige Nachricht via Social Media verkündet: „Er war das stabile Fundament unserer Familie und wir werden ihn schrecklich vermissen.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Jeff Shiffrin war bei Handwerksarbeiten am Familienhaus in Edwards, Colorado, vom Dach gefallen und erlag am 2. Februar 2020 schweren Kopfverletzungen.

Mikaela Shiffrin und ihre Mutter Eileen waren zu diesem Zeitpunkt im Weltcup unterwegs, sie reisten dann in die Heimat, um die letzten Stunden mit dem Familienoberhaupt zu verbringen. Wie nahe sich Tochter und Vater waren, zeigte sich durch die Entscheidung, die Shiffrin danach traf: Die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin brach ihre Saison ab und überließ der Konkurrenz das Feld, die Italienerin Federica Brignone holte den Gesamtsieg. Shiffrins Abonnement auf den Slalom wurde von der Slowakin Petra Vlhová beendet.

Shiffrins geplante Rückkehr beim letzten Saisonrennen im schwedischen Are platzte aufgrund der Coronakrise.

Jeff Shiffrin war selbst Skifahrer

Jeff Shiffrin - im Hauptberuf Anästhesist - war selbst passionierter Skifahrer, er fuhr am Dartmouth College im New Hampshire. Für die Karriere der Tochter war er ein ebenso wichtiger Wegbereiter wie Frau Eileen, die ebenfalls einen Ski-Hintergrund hat.

Die Gedanken der Ausnahmeathletin kreisten noch lange um den Schicksalsschlag: „Ich war wirklich dankbar, dass wir die Chance hatten, ihn in diesen letzten Momenten zu sehen. Er sah nicht wie er selbst aus, aber ich konnte ihn immer noch spüren“, sagte Shiffrin später im Videointerview mit Tränen in den Augen.

Ein Karriere-Ende kam dennoch nicht in Frage, da sie sich ihrem Vater auf dem Berg „nahe“ fühle, „manchmal so nahe, dass es weh tut“, sagte Shiffrin: „Ich dachte immer, ich bin ziemlich gut darin, die Perspektive auf das Wichtige zu behalten. Aber ich denke, das hat sich jetzt geändert. Und hoffentlich werde ich nie wieder etwas für selbstverständlich halten.“

„Vielleicht war heute der Tag, an dem ich es akzeptiert habe“

Auf der Pressekonferenz nach ihrem Olympiasieg wurde Shiffrin ein weiteres Mal emotional und erinnerte an ihren verstorbenen Papa. „Von diesem Moment habe ich geträumt, aber ich hatte auch Angst“, begann die 30-Jährige ihr emotionales Statement.

Sie führte weiter aus: „Immer wenn du jemanden in deinem Leben verlierst, den du liebst, ist es wie eine neue Erfahrung, als würde man neu geboren werden.“