Olympia 2026: Die letzte Chance für einen entthronten Superstar

SID 12.02.2026 • 05:40 Uhr Dem Schweizer Dominator Odermatt blieb der erhoffte Olympiasieg in Bormio bislang verwehrt. Im Riesenslalom hat er eine letzte Chance.

In bislang drei Rennen gehörte Marco Odermatt bei den Olympischen Spielen in Norditalien dreimal zu den Geschlagenen - das Selbstbewusstsein, sich die allerhöchsten Ziele zu setzen, hat der Schweizer Skirennfahrer dennoch nicht verloren: „Natürlich will ich Gold gewinnen“, sagte er mit Blick auf den olympischen Riesenslalom am Samstag (10.00 Uhr/13.30 Uhr, ARD und Eurosport). Es ist seine letzte Chance bei diesen Spielen: Sowohl in der Abfahrt als auch in der Team-Kombination und im Super-G musste der Weltcup-Dominator jeweils seinem Landsmann Franjo von Allmen den Vortritt lassen.

Entsprechend gequält wirkte Odermatts Lächeln nach dem Super-G am Mittwoch, bei dem er sich zwar Bronze schnappte - aber eben nicht das angepeilte Gold, das von Allmen gewann. In der Abfahrt reichte es bei von Allmens erstem Streich für Odermatt nur zum vierten Platz, in der Team-Kombi gewann er hinter von Allmen und Tanguy Nef gemeinsam mit Loic Meillard immerhin Silber. Und doch: Es sind noch nicht die Spiele des Marco Odermatt, der den Gesamtweltcup mit knapp 600 Punkten Vorsprung souverän anführt.

Letzte Chance für Odermatt

„Klar, das Ziel war eine Goldmedaille“, räumte Odermatt nach dem Super-G ein, „aber Franjo ist einfach im Flow und es funktioniert alles. Wenn man dann noch ein, zwei kleinen Fehler macht, reicht es halt nicht“, analysierte der 28-Jährige.