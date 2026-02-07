Newsticker
Olympia 2026: Abfahrt der Männer heute live im TV, Stream und Ticker - Wer holt sich das erste Gold?

Königsdisziplin! Wer holt sich Gold?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 steigt am Samstag die Abfahrt der Männer. Es wird die erste Medaillenentscheidung des Events sein.
SPORT1
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 steigt am Samstag die Abfahrt der Männer. Es wird die erste Medaillenentscheidung des Events sein.

Am Samstagvormittag (11.30 Uhr im LIVETICKER) steht bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit der Abfahrt der Männer die erste Medaillenentscheidung an.

Zu den Topfavoriten auf die Medaillen gehören neben Weltmeister Franjo von Allmen und Weltcup-Dominator Marco Odermatt (beide Schweiz) auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni und Dominik Paris (beide Italien).

Insbesondere Paris liegt die Olympiastrecke besonders gut. Im Weltcup gewann der Lokalmatador dort bereits sieben Mal.

Olympia 2026, Ski alpin: So kann die Abfahrt der Männer live verfolgt werden

Beim Abschlusstraining am Freitag war James Crawford aus Kanada am schnellsten. Hinter ihm reihten sich Daniel Hemetsberger aus Österreich und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen ein.

Der deutsche Starter, Simon Jocher, hatte über fünf Sekunden Rückstand auf Crawford.

Dennoch hatte das Abschlusstraining keine große Bedeutung, da nur teilweise im Renntempo gefahren wurde.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

