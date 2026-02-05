Olympia 2026: Blut-Sturz bei Abfahrtstraining

Johannes Vehren 05.02.2026 • 12:40 Uhr Auch am zweiten Trainingstag der schwierigen Olympia-Abfahrt kommt es zu einem Sturz. Der Österreicher Daniel Hemetsberger verliert dabei seinen Helm und blutet im Anschluss.

Nächster Sturz beim Abfahrtstraining in Bormio vor den Olympischen Winterspielen! Nach Fredrik Möller am Mittwoch hat es nun Daniel Hemetsberger erwischt.

Der Österreicher geriet nach der zweiten Zwischenzeit bei einer Rechtskurve in Rückenlage und stürzte. Hemetsberger flog durch ein Tor, verlor dabei seinen Helm und konnte nur durch das Fangnetz gestoppt werden.

Olympia: Österreicher nach Sturz mit Blut im Gesicht

Nachdem sofort die Rettungskräfte herbeigeeilt waren, stand er schnell wieder auf seinen Beinen. Hemetsberger schien nicht schlimmer verletzt zu sein, allerdings hatte der Skirennfahrer Blut im Gesicht.

Neben einer blutigen Nase zog sich der Österreicher eine Wunde im Mundbereich sowie eine Schwellung am Auge zu. Auch über Schmerzen im Bein klagte er.