Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Ski Alpin>

Olympia 2026: Blut-Sturz bei Abfahrtstraining

Blut-Sturz im Olympia-Training

Auch am zweiten Trainingstag der schwierigen Olympia-Abfahrt kommt es zu einem Sturz. Der Österreicher Daniel Hemetsberger verliert dabei seinen Helm und blutet im Anschluss.
Die Olympischen Winterspiele stehen kurz bevor. Erste Bilder zeigen Eindrücke vom deutschen Haus.
Johannes Vehren
Auch am zweiten Trainingstag der schwierigen Olympia-Abfahrt kommt es zu einem Sturz. Der Österreicher Daniel Hemetsberger verliert dabei seinen Helm und blutet im Anschluss.

Nächster Sturz beim Abfahrtstraining in Bormio vor den Olympischen Winterspielen! Nach Fredrik Möller am Mittwoch hat es nun Daniel Hemetsberger erwischt.

Der Österreicher geriet nach der zweiten Zwischenzeit bei einer Rechtskurve in Rückenlage und stürzte. Hemetsberger flog durch ein Tor, verlor dabei seinen Helm und konnte nur durch das Fangnetz gestoppt werden.

Olympia: Österreicher nach Sturz mit Blut im Gesicht

Nachdem sofort die Rettungskräfte herbeigeeilt waren, stand er schnell wieder auf seinen Beinen. Hemetsberger schien nicht schlimmer verletzt zu sein, allerdings hatte der Skirennfahrer Blut im Gesicht.

Neben einer blutigen Nase zog sich der Österreicher eine Wunde im Mundbereich sowie eine Schwellung am Auge zu. Auch über Schmerzen im Bein klagte er.

Erst am Vortag war der Norweger Möller während des ersten Trainings schwer gestürzt und hatte sich eine Schulterluxation zugezogen. Ob er am Samstag um 11.30 Uhr an der Herren-Abfahrt teilnehmen kann, ist noch unklar.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite