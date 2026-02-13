Olympia 2026: Dann fällt die Entscheidung bei Emma Aicher

Johannes Vehren , Holger Luhmann 13.02.2026 • 10:53 Uhr Noch steht nicht fest, ob Ski-Star Emma Aicher auch im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen startet. Nun gibt es ein Update.

Geht sie im Riesenslalom an den Start oder nicht? Weiterhin ist offen, ob Emma Aicher am kommenden Sonntag das nächste Mal auf Medaillenjagd geht. Der DSV gab am Freitagmorgen ein kleines Update.

„Ob Emma Aicher im Riesenslalom starten wird, entscheidet sich nach dem morgigen Training“, heißt es in einem Statement.

Olympia: Schon zweimal Silber für Aicher

Am Mittwoch sagte die Athletin bei einer Pressekonferenz auf SPORT1-Nachfrage: „Wir schauen immer Tag für Tag, wie es mir geht und wie der Plan weitergehen soll. Der Riesenslalom ist noch zu weit weg, dass man das entscheiden kann.“

Im bisherigen Verlauf der Olympischen Winterspiele hat die 22-Jährige in der Abfahrt ebenso Silber gewonnen wie im Teamwettbewerb mit Kira Weidle-Winkelmann.