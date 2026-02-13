Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Ski Alpin>

Olympia 2026: Dann fällt die Entscheidung bei Emma Aicher

Dann fällt die Aicher-Entscheidung

Noch steht nicht fest, ob Ski-Star Emma Aicher auch im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen startet. Nun gibt es ein Update.
Emma Aicher scheidet bei Olympia im Super-G frühzeitig aus und verpasst ihre dritte Olympia-Medaille. Auch Breezy Johnson stürzt.
Johannes Vehren, Holger Luhmann
Noch steht nicht fest, ob Ski-Star Emma Aicher auch im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen startet. Nun gibt es ein Update.

Geht sie im Riesenslalom an den Start oder nicht? Weiterhin ist offen, ob Emma Aicher am kommenden Sonntag das nächste Mal auf Medaillenjagd geht. Der DSV gab am Freitagmorgen ein kleines Update.

„Ob Emma Aicher im Riesenslalom starten wird, entscheidet sich nach dem morgigen Training“, heißt es in einem Statement.

Olympia: Schon zweimal Silber für Aicher

Am Mittwoch sagte die Athletin bei einer Pressekonferenz auf SPORT1-Nachfrage: „Wir schauen immer Tag für Tag, wie es mir geht und wie der Plan weitergehen soll. Der Riesenslalom ist noch zu weit weg, dass man das entscheiden kann.“

Im bisherigen Verlauf der Olympischen Winterspiele hat die 22-Jährige in der Abfahrt ebenso Silber gewonnen wie im Teamwettbewerb mit Kira Weidle-Winkelmann.

Beim Super-G am Donnerstag schied Aicher aus, als sie nach einem Fehler auf der Tofana in Cortina d’Ampezzo an einem Tor vorbeifuhr. „Es ärgert mich schon ein bisschen. Mit Nummer sieben darf so etwas nicht passieren“, sagte Aicher auf SPORT1-Nachfrage. „Ich kann es auf niemand anderen schieben als auf mich.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite