Olympia 2026: Darum bejubelten so viele Schweden Aichers Silber-Coup

Holger Luhmann 08.02.2026 • 18:11 Uhr Emma Aicher fährt in der Abfahrt zu Silber und holt die erste deutsche Medaille bei diesen Winterspielen. Nicht nur die eigenen Fans jubeln.

Als die Silbermedaille für Emma Aicher im olympischen Abfahrtslauf feststand, brach im Ziel auch schwedischer Jubel aus. Auf der Pressekonferenz wurde die 22-Jährige gefragt, ob ihre Silbermedaille auch ein Stück weit schwedisch glitzern würde.

Hintergrund: Aicher ist die Tochter einer schwedischen Mutter und eines deutschen Vaters. Sie wurde im schwedischen Sundsvall geboren und bestritt zunächst Rennen für die skandinavische Nation. Ab September 2020 besuchte sie das Ski-Internat Berchtesgaden, startet seit der Saison 2020/21 für den Deutschen Ski-Verband.

In ihrer gewohnt trockenen Art antwortete Aicher auf die Frage bei der PK: „Der DSV hat mich damals eingeladen und ich bin geblieben.“ Den Jubel begründete sie mit der „Unterstützung von Familie und Freunden aus Schweden.“

Allrounderin Aicher kann weiter absahnen

Zur Pressekonferenz erschien Aicher übrigens mit etwa 15 Minuten Verspätung. Der Grund: Bei der Dopingkontrolle lief es – im Gegensatz zum Rennen – nicht wie gewünscht.