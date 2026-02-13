Olympia 2026: Emotionale Message! Star startete verletzt

Johannes Vehren 13.02.2026 • 10:11 Uhr Für Ester Ledecka enden die Olympischen Winterspiele mit einer Enttäuschung. Der Wintersport-Star gibt im Anschluss eine Verletzung bekannt.

Bittere Nachricht von Ester Ledecka! Der Snowboard- und Ski-Star hat sich zum enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen geäußert. Die 30-Jährige berichtete, dass sie am Donnerstag beim alpinen Super-G verletzt an den Start gegangen ist.

Auf Instagram teilte Ledecka mit: „Ich habe mich beim Aufwärmen vor dem Start verletzt und trotz aller Bemühungen meines großartigen Physiotherapeuten Lada Polasek und meines Arztes Doktor Hospodar bin ich mit Schmerzen ins Rennen gegangen, die meine Bewegungsfreiheit diesmal leider eingeschränkt haben.“

Olympia: Ledecka klärt über Verhalten auf

Sie fügte hinzu, dass es sich wie eine „übermenschliche Leistung“ angefühlt habe, als sie sich nur die Schuhe schnüren wollte. Genauer ging die Tschechin nicht auf ihre Verletzung ein.

„Wenn ihr es seltsam fandet, dass ich vor dem Start vor mich hin gemurmelt habe: ‚Es sind nur anderthalb Minuten, du schaffst das‘ und danach auf der Fahrt mehr gestöhnt habe als sonst, wisst ihr jetzt, warum“, meinte Ledecka.

Wintersport-Star stürzt zweimal

Dennoch war sie stolz darauf, trotz der Verletzung beim Super-G an den Start gegangen zu sein: „Ich kann weiterhin als einzige Person auf diesem Planeten sagen, dass ich zum dritten Mal in Folge in zwei Sportarten bei den Olympischen Winterspielen angetreten bin.“

Sportlich waren die Winterspiele für die Tschechin eine Enttäuschung. Nachdem sie zunächst aus terminlichen Gründen nicht an der alpinen Damen-Abfahrt teilnehmen konnte, stürzte der Wintersport-Star sowohl im Parallel-Riesenslalom im Snowboard als auch im alpinen Super-G.