Olympia 2026: Entscheidung um Aicher gefallen

Das Rätselraten ist vorbei! Wie der DSV am Samstag bekannt gegeben hat, wird Ski-Star Emma Aicher am Sonntag beim Riesenslalom (ab 10 Uhr im LIVETICKER) bei den Olympischen Winterspielen an den Start gehen.
Entscheidung um Aicher gefallen
Lange Zeit stand nicht fest, ob Emma Aicher auch im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen antritt. Nun ist die Entscheidung getroffen worden.
Noch am Freitag teilte der Verband mit, dass man das Training am Samstag abwarte und danach eine Entscheidung getroffen wird.
Olympia: Zwei Deutsche beim Riesenslalom dabei
Zwei Tage zuvor wurde die 22-Jährige auf einer Pressekonferenz von SPORT1 auf einen möglichen Start angesprochen. Dort hielt sie sich noch zurück: „Wir schauen immer Tag für Tag, wie es mir geht und wie der Plan weitergehen soll. Der Riesenslalom ist noch zu weit weg, dass man das entscheiden kann.“
Aicher gewann bei den diesjährigen Winterspielen schon zwei Silbermedaillen. Neben ihr ist auch Slalom-Spezialistin Lena Dürr beim Wettkampf am Sonntag am Start.