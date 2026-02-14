Olympia 2026: Entscheidung um Aicher gefallen

Johannes Vehren , Sophie Affeldt , Holger Luhmann 14.02.2026 • 14:36 Uhr Lange Zeit stand nicht fest, ob Emma Aicher auch im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen antritt. Nun ist die Entscheidung getroffen worden.

Das Rätselraten ist vorbei! Wie der DSV am Samstag bekannt gegeben hat, wird Ski-Star Emma Aicher am Sonntag beim Riesenslalom (ab 10 Uhr im LIVETICKER) bei den Olympischen Winterspielen an den Start gehen.

Noch am Freitag teilte der Verband mit, dass man das Training am Samstag abwarte und danach eine Entscheidung getroffen wird.

Olympia: Zwei Deutsche beim Riesenslalom dabei

Zwei Tage zuvor wurde die 22-Jährige auf einer Pressekonferenz von SPORT1 auf einen möglichen Start angesprochen. Dort hielt sie sich noch zurück: „Wir schauen immer Tag für Tag, wie es mir geht und wie der Plan weitergehen soll. Der Riesenslalom ist noch zu weit weg, dass man das entscheiden kann.“