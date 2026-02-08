Olympia 2026: Horror-Sturz von Vonn! "Sie hat zu viel riskiert"

Raphael Weber , Holger Luhmann 08.02.2026 • 12:54 Uhr Großer Schock nach dem üblen Crash von Lindsey Vonn in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen. Eine Weggefährtin der Amerikanerin merkt eine Tatsache kritisch an.

Der Horror-Sturz von Lindsey Vonn bei der Olympia-Abfahrt hat die Ski-Szene geschockt. In die Reaktionen mischt sich aber auch Kritik am Vorgehen der 41-Jährigen.

„Wir wissen alle um die Schwierigkeiten, die Lindsey in den letzten Tagen durchlebt hat. In meinen Augen hat sie zu viel riskiert, hier heute ins Rennen zu gehen“ sagte Vonns frühere Konkurrentin Tina Maze bei Eurosport.

Vonn-Weggefährtin zum Horror-Sturz: „Zu viel riskiert“

„So konnte ein solcher Sturz passieren - und wenn du dann auch noch nicht fit bist, können die Konsequenzen noch schlimmer sein“, gab die Slowenin zu bedenken: „Aber wir kennen Lindsey ja alle - das war ihre Entscheidung. Sie wollte es unbedingt. Das ist schrecklich.“

Auch ihre Expertinnen-Kollegin Viktoria Rebensburg litt mit Vonn: „Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab - alles riskieren, dann zu stürzen oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist.“

Zu viel Risiko für Olympia? Ski-Boss nimmt Vonn in Schutz

FIS-Präsident Johan Eliasch bezeichnete den Sturz als „tragisch“ und fügte an: „Aber das ist Skifahren, da passieren leider Unfälle. Traurig, dass das passiert ist. Sie hat unglaublichen Aufwand betrieben, um ein unglaubliches Comeback zu schaffen.“