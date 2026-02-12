Olympia 2026: Nach geplatzten Gold-Traum wird Aicher deutlich

Felix Kunkel , Holger Luhmann , Sophie Affeldt 12.02.2026 • 15:25 Uhr Emma Aicher lässt die Chance auf den ersten Olympiasieg einer deutschen Skirennläuferin im Super-G liegen. Im Anschluss zeigt sie sich auffällig selbstkritisch.

Dass die Chancen auf eine olympische Medaille im Super-G durch das Ausscheiden mehrerer Favoritinnen zusätzlich gestiegen waren, war Emma Aicher am Ende egal.

„Was die anderen machen, kann ich überhaupt nicht kontrollieren. Aber es ist ärgerlich, weil ich raus bin“, erklärte die 22-Jährige auf SPORT1-Nachfrage, nachdem ihr großer Traum vom ersten Olympiasieg einer deutschen Skirennläuferin im Super-G geplatzt war.

Aichers Hoffnung, den Silbermedaillen in Abfahrt und Team-Kombination in Cortina d’Ampezzo eine weitere Plakette hinzuzufügen, war nach nicht einmal einer Fahrminute dahin.

„Mit Nummer sieben darf so etwas nicht passieren“, meinte der Ski-Shootingstar und verdeutlichte, dass es seine eigene Schuld sei: „Ich kann es auf niemand anderen schieben als auf mich heute.“

Olympia: Aicher übt Selbstkritik nach dem Super-G

Im ZDF legte sie nochmal selbstkritisch nach: „Mit meiner Nummer sollte man schon wissen, wo es dann langgeht, mit den ganzen Infos. Ich habe mich wieder ein bisschen mit dem Schnee schwergetan, weil bei diesem weichen, nassen Zeug kommt wenig zurück. Wenn man da nicht auf der Ideallinie ist, ist es ziemlich unmöglich.“

Die Bedingungen ließ Aicher nicht als Ausrede gelten. Auf Nachfrage, ob der Schnee durch den Nebel noch einmal weicher geworden sei, betonte sie: „Es war auch keine klare Nacht. Es war schon bei der Besichtigung so, aber es hat dann irgendwie noch mehr aufgemacht. Aber da muss man sich schneller umstellen können.“

Über Funk war Aicher vor ihrem Start gewarnt worden. „Die Tore kommen sehr schnell, sei bereit!“ Doch schon bei der zweiten Zwischenzeit lag sie fast eine halbe Sekunde zurück. Als die Deutsche dann ausgehoben wurde und aus dem Kurs fuhr, gab es im Ziel aufmunternden Applaus.

Aicher lässt weiteren Olympia-Start weiter offen

Auch Kira Weidle-Winkelmann und zahlreiche Spitzenfahrerinnen schieden aus. So erwischte es Topfavoritin Sofia Goggia, die Tschechin Ester Ledecka, die Peking-Zweite Mirjam Puchner und Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson ebenfalls.

Nach dem Rennen ließ Aicher weiter offen, ob sie im am Sonntag stattfindenden Riesenslalom antritt. „Ich mache morgen Pause und dann schauen wir weiter. Ihr werdet es dann sehen“, sagte sie, an die Reporter gerichtet.