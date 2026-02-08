Olympia 2026: Neureuther außer sich! Drama im Schatten von Vonn

David Funk 08.02.2026 • 21:51 Uhr Im Schatten des Dramas um Lindsey Vonn ist noch eine zweite Athletin schwer gestürzt. Dabei macht eine Regel Felix Neureuther fassungslos.

Der schlimme Sturz von Lindsey Vonn überschattete am Sonntagvormittag die olympische Abfahrt der Frauen in Cortina. Die 41-Jährige musste nach einer langen Behandlungspause mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Leider blieb es nicht bei diesem einzigen Einsatz. Denn wenig später stürzte auch Cande Moreno mit der Startnummer 26 aus Andorra schwer. Nachdem sie bei einem Sprung die Kontrolle verloren hatte, konnte sie das eigene Gewicht nicht auffangen und verdrehte sich das linke Knie. In der Folge krachte sie zunächst in den Fangzaun und rutschte den steilen Hang hinab.

„Oh, um Gottes willen! Bitte nicht“, brachte es Experte Felix Neureuther angesichts der Bilder der Athletin, die sich sofort ans betroffene Knie fasste, kaum über die Lippen. Später stellte sich heraus: Moreno hatte sich das Kreuzband gerissen und auch an der Hand verletzt.

Neureuther wütet

Nachdem zunächst zwei Pistenrutscher an der verunglückten Rennläuferin vorbeigefahren waren, wütete der TV-Experte: „Für mich geht das einfach nicht. Man muss helfen dürfen, auch wenn das Reglement etwas anderes sagt.“ Die Regeln der FIS besagen nämlich, dass Pistenrutscher nicht zu verunglückten Fahrerinnen und Fahrern fahren dürfen.

„Da kannst du den Rutschern keinen Vorwurf machen, das ist leider so. Die werden vorher extra so instruiert. Das muss aber unbedingt geändert werden“, forderte Neureuther. Erst kurze Zeit später waren Betreuer mit einem Schneemobil bei der Fahrerin aus Andorra. Auch Kommentator Bernd Schmelzer bezeichnete die Regel als „skandalös“.