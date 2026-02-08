Olympia 2026: "Es war beängstigend!" Schwester von Lindsey Vonn gibt Einblicke

Mette Bech 08.02.2026 • 17:37 Uhr Nach dem schweren Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn meldet sich Schwester Karin Kildow zu Wort. Sie berichtet, wie schwer der Anblick des „beängstigenden Sturzes“ des US-Stars ist.

Nach dem schweren Sturz von Skistar Lindsey Vonn hat sich ihre Schwester Karin Kildow zu Wort gemeldet.

„Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten“, sagte sie in der Übertragung des US-amerikanischen Senders NBC, nachdem Vonn mit einem Hubschrauber ausgeflogen worden war. „Es ging alles so schnell. In so einem Moment hofft man einfach nur, dass sie okay ist.“

Die gesundheitlichen Folgen des Sturzes der 41-Jährigen sind inzwischen bekannt: Sie hat sich einen Bruch im Unterschenkel zugezogen und wurde bereits erfolgreich operiert.

Vonn hat wohl eigenes Ärzteteam dabei

„Sie wird noch untersucht, das ist das Einzige, was wir gehört haben“, gab Kildow an. „Es war beängstigend zu sehen, wie die Tragen herausgebracht wurden, das ist kein gutes Zeichen.“

Vonns Schwester berichtete, dass alle Chirurgen, das Physiotherapie-Team und Ärzte von Vonn vor Ort sind. Kildow ist sich sicher, „dass sie uns einen Bericht geben werden.“ Die Familie plant, sie im Krankenhaus zu besuchen. „Wir hoffen sehr, dass es ihr gut geht“, betonte sie.

„Es ist ein sehr gefährlicher Sport“

Die US-Amerikanerin gebe immer 110 Prozent, wie Schwester Kildow dem NBC-Sender erzählte. „Ich weiß, dass sie ihr ganzes Herzblut in den Lauf gesteckt hat. Es ist ein sehr gefährlicher Sport und manchmal passieren solche Dinge einfach.“ Die Familie hofft nach diesem „harten Sturz“ auf das Beste für Vonn.