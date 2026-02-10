Olympia 2026, Ski Alpin: Team-Kombination mit Aicher heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.02.2026 • 08:00 Uhr Nach Silber in der Abfahrt peilt Emma Aicher in der Team-Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann den nächsten Olympia-Coup an.

Folgt nach Silber zum Auftakt in der Abfahrt der nächste deutsche Medaillen-Coup bei den Olympischen Spielen?

Emma Aicher hofft mit Kira Weidle-Winkelmann am Dienstag in der Team-Kombination in Cortina d‘Ampezzo auf das nächste Edelmetall.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Team-Kombination der Frauen im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ZDF und Eurosport

: ZDF und Eurosport Stream : sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com

: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Zunächst ist Spezialistin Weidle-Winkelmann in der Abfahrt ab 10.30 Uhr gefordert. Im zweiten Durchgang (ab 14 Uhr) geht Alleskönnerin Aicher im Slalom an den Start.

„Ich kann genau so weitermachen“, sagte Deutschlands neues Ski-Idol Aicher nach dem Silber-Coup in der Abfahrt am Sonntag: „Einfach aufs Skifahren fokussieren und Spaß dabei haben.“

Dass die 22-Jährige in der neuen Team-Kombination im Slalom startet, findet sie selbst „cool. Es gibt eine Team-Stimmung. Man kann das zusammen machen - und sich hoffentlich zusammen freuen.“