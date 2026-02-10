Folgt nach Silber zum Auftakt in der Abfahrt der nächste deutsche Medaillen-Coup bei den Olympischen Spielen?
Olympia 2026, Ski Alpin: Team-Kombination mit Aicher heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker
Aicher hofft auf nächste Medaille
Emma Aicher hofft mit Kira Weidle-Winkelmann am Dienstag in der Team-Kombination in Cortina d‘Ampezzo auf das nächste Edelmetall.
Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Team-Kombination der Frauen im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ZDF und Eurosport
- Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Zunächst ist Spezialistin Weidle-Winkelmann in der Abfahrt ab 10.30 Uhr gefordert. Im zweiten Durchgang (ab 14 Uhr) geht Alleskönnerin Aicher im Slalom an den Start.
„Ich kann genau so weitermachen“, sagte Deutschlands neues Ski-Idol Aicher nach dem Silber-Coup in der Abfahrt am Sonntag: „Einfach aufs Skifahren fokussieren und Spaß dabei haben.“
Dass die 22-Jährige in der neuen Team-Kombination im Slalom startet, findet sie selbst „cool. Es gibt eine Team-Stimmung. Man kann das zusammen machen - und sich hoffentlich zusammen freuen.“
Zu den Top-Favoritinnen zählt das US-Duo um Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin. Johnson hatte bereits in der Abfahrt die Goldmedaille gewonnen, vier Hundertstelsekunden vor Aicher.