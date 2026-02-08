Olympia 2026: Schlimmer Verdacht bei Vonn!

Julius Schamburg 08.02.2026 • 16:16 Uhr Lindsey Vonn stürzt bei der Abfahrt in Cortina schwer. Der erste Verdacht verheißt nichts Gutes.

Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn bei der Olympia-Abfahrt der Damen in Cortina d’Ampezzo besteht der Verdacht auf eine schwerwiegende Verletzung.

„Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein“, sagte der amerikanische Speed-Trainer Alex Hödlmoser im SRF.

Olympia: Vonn stürzt nach wenigen Sekunden

Mit der Athletin konnte Hödlmoser noch nicht sprechen. „Sie wird noch untersucht“, erklärte der Coach.

Später teilte das US-Team mit: „Lindsey Vonn hat sich verletzt, befindet sich aber in stabilem Zustand und ist in guten Händen bei einem Team aus amerikanischen und italienischen Ärzten.“

Vonn war an der ersten kritischen Stelle bereits nach 13 Sekunden schwer gestürzt und blieb für längere Zeit auf der Piste liegen.

Die US-Amerikanerin war mit dem Arm an einem Tor hängen geblieben, verdrehte sich und kam zu Fall. Vonn schrie nach dem Sturz am Boden liegend mehrmals laut auf. Schnell eilten Betreuer herbei, um ihr zu helfen.