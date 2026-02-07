Olympia: Vonn bei letztem Test stabil - eine Deutsche ist schneller

SID 07.02.2026 • 12:45 Uhr Dem Olympia-Start der US-Amerikanerin scheint trotz ihres Kreuzbandrisses nichts mehr im Weg zu stehen. Zwei DSV-Starterinnen machen ebenfalls einen guten Eindruck.

Lindsey Vonn nickte zufrieden und zeigte kurz die Faust: Die US-Amerikanerin hat auch den abschließenden Test vor der Olympia-Abfahrt gut überstanden und scheint gerüstet für die Entscheidung am Sonntag (11.30 Uhr).

Vonn, die in Cortina d’Ampezzo trotz eines Kreuzbandrisses an den Start gehen wird, absolvierte auch das zweite Training auf der Olimpia delle Tofane souverän, das lädierte Knie wirkt stabil. Sie legte die drittbeste Zeit des Tages hin.

Deutsche schneller als Vonn unterwegs

Auch die deutschen Medaillenkandidatinnen Emma Aicher (Fünfte) und Kira Weidle-Winkelmann (Zweite), die in Cortina 2021 WM-Silber in der Abfahrt gewonnen hatte, kamen am Samstag scheinbar gut zurecht.

Wie schon in den Vortagen beeinträchtigten die Witterungsbedingungen in Cortina jedoch die Verhältnisse auf der Piste - auch deswegen sind die Leistungen in den Probedurchgängen, in denen die meisten Läuferinnen nicht volles Tempo fahren, nicht überzubewerten.

Vonn jagt weiter ihr Comeback-Gold in Cortina

Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten.