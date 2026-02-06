Olympia 2026: Entscheidende Momente für Vonn

Niklas Trettin , Holger Luhmann , Sophie Affeldt 06.02.2026 • 12:03 Uhr Kann Lindsey Vonn bei den Olympischen Winterspielen antreten – oder nicht? Diese Frage wurde in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert. Nun stehen entscheidende Momente bevor.

Auf die alpinen Wettbewerbe der Frauen sind wegen der Situation um Lindsey Vonn schon vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 viele Augen gerichtet. Die Frage lautet: Kann die US-Amerikanerin beim Saisonhighlight antreten, oder macht ihr die Knieverletzung einen bitteren Strich durch die Rechnung?

Erste Antworten soll es bereits am Freitagmittag geben, wenn auf der Piste „Olympia delle Tofane“ in Cortina d’Ampezzo das Abfahrtstraining über die Bühne geht. Vonn, die schon zuvor vorsichtig auf ihren Skiern zu sehen war, wird daran teilnehmen und startet mit der Nummer 10. Auf ihren Einsatz muss sie allerdings etwas länger warten.

Zunächst schienen die Bedingungen auf dem Kurs perfekt, doch im Mittelteil zog schnell dichter Nebel auf und verdrängte den anfänglichen strahlenden Sonnenschein. Das Training wurde nach den ersten fünf Läuferinnen unterbrochen – direkt vor der deutschen Hoffnung Emma Aicher, die mit der Startnummer 6 an der Reihe ist.

Vonns Laune trübte das nicht. „Nichts macht mich glücklicher! Niemand hätte geglaubt, dass ich hier bin, aber ich habe es geschafft! Ich bin da, ich lächle, und egal was passiert, ich weiß, wie glücklich ich bin. Ich werde diese Chance nicht verschwenden“, schrieb die 41-Jährige am Morgen vor dem Übungslauf bei Instagram – und versprühte dabei jede Menge Optimismus.

Olympia: Vonn will trotz Kreuzbandriss starten

Am Donnerstag war das erste Abfahrtstraining aufgrund heftigen Schneefalls noch abgesagt worden, entsprechend verschob sich auch der erste Auftritt von Vonn in Cortina d’Ampezzo. Die US-Amerikanerin hatte sich erst am Freitag bei der Abfahrt von Crans-Montana einen Kreuzbandriss zugezogen. Dennoch kündigte der Superstar an, trotz der schweren Verletzung bei Olympia an den Start gehen zu wollen.

Die Trainingsfahrten sollten ihr dabei als vorsichtiger Belastungstest dienen – um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stabil ihr Knie tatsächlich ist. „Wenn das Kreuzband stabil ist und ich mich sicher fühle, werde ich weiter Rennen fahren. Das ist natürlich mein Ziel. Aber ich kann Ihnen diese Antwort erst geben, wenn ich tatsächlich Ski gefahren bin, vielleicht mit einer Geschwindigkeit von fünf Meilen pro Stunde, und dann werde ich es Ihnen sagen“, erklärte Vonn.