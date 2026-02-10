Olympia, Ski Alpin heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - Aicher muss brutal aufholen

SPORT1 10.02.2026 • 11:41 Uhr Nach Silber in der Abfahrt peilt Emma Aicher in der Team-Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann den nächsten Olympia-Coup an. Nach der Abfahrt hat Aicher aber eine anspruchsvolle Aufgabe im Slalom vor sich.

Folgt nach Silber zum Auftakt in der Abfahrt der nächste deutsche Medaillen-Coup bei den Olympischen Spielen?

Emma Aicher hofft mit Kira Weidle-Winkelmann am Dienstag in der Team-Kombination in Cortina d‘Ampezzo auf das nächste Edelmetall. Nach der Abfahrt rangiert das deutsche Team auf Rang sechs mit 74 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf die USA mit Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson und Superstar Mikaela Shiffrin. Die Medaillenränge liegen allerdings „nur“ etwa eine halbe Sekunde entfernt. Ab 14 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom (LIVETICKER).

Aicher muss also richtig Gas geben, um noch eine Medaille zu holen. Gold dürfte aufgrund des Rückstandes auf Shiffrin praktisch unmöglich sein - außer die US-Amerikanerin patzt folgenschwer. Auf Rang zwei liegt aktuell Österreich mit Ariane Rädler und Slalom-Kollegin Katharina Huber (0,06 Sekunden Rückstand), dahinter lauert Italien (Laura Pirovano/Martina Peterlini) mit 0,27 Sekunden hinter den USA.

„Ich kann genau so weitermachen“, sagte Deutschlands neues Ski-Idol Aicher nach dem Silber-Coup in der Abfahrt am Sonntag: „Einfach aufs Skifahren fokussieren und Spaß dabei haben.“