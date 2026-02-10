Straßer lästert über Slalom-Kurs

SID 10.02.2026 • 06:14 Uhr Der WM-Dritte Linus Straßer muss sich an die Olympiastrecke erst gewöhnen. Am Montag kommender Woche will er seine Chance nutzen.

Nach dem Ritt auf dem im Schlussteil „leichtesten Slalomhang, den ich je auf diesem Niveau gefahren bin“, bemühte sich Linus Straßer um Pragmatismus.

„Das hier kann gefühlt jeder“, sagte er am Montag nach dem olympischen Wettbewerb in der Team-Kombination über den Slalom-Kurs auf der Abfahrtsstrecke von Bormio, aber „am Schluss ist es so wie es ist“.

Olympia-Slalom? Straßer will „richtiges Rezept“ finden

Mit Blick auf die Slalom-Entscheidung am Montag der kommenden Woche (1. Lauf 10.00 Uhr, 2. Lauf 13.30 Uhr im LIVETICKER) sei es nun wichtig, die Bedingungen anzunehmen und „das richtige Rezept“ zu finden.

Gemeinsam mit Abfahrer Simon Jocher hatte Straßer in der erstmals bei Olympia ausgetragenen Team-Kombination Rang zehn belegt, eine Medaille war beim Sieg der Schweizer Franjo von Allmen und Tanguy Nef für das deutsche Duo außer Reichweite.

„Es waren wahnsinnig gute Abschnitte dabei“, sagte Straßer nach seiner Fahrt durch den Stangenwald am Montagnachmittag, „leider habe ich genau im falschen Moment Fehler gemacht, die natürlich weh tun.“

Straßer: „Darfst keinem erzählen, wie einfach das ist“

Als besondere Herausforderung empfand der 33-Jährige insbesondere den letzten Abschnitt des Slalomkurses auf der Stelvio, wenngleich er feststellte: „Das darfst du eigentlich keinem erzählen, wie einfach das ist.“

Gerade diesem Umstand aber sei es geschuldet, dass man sich „am Limit“ bewegen müsse „von der Linie, von der Bewegung und von der Geschwindigkeit her. Und du darfst gleichzeitig keine Fehler machen.“