Erste große Olympia-Überraschung: "Verdammt ärgerlich"

Weltcup-Dominator Marco Odermatt verpasst die Medaillenränge bei der Olympia-Abfahrt. Für den Schweizer ist es eine bittere Enttäuschung.

Weltmeister Franjo von Allmen hat das erste Gold der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo gewonnen - Weltcup-Dominator Marco Odermatt ging dagegen leer aus!

Beim spektakulären Abfahrtsrennen auf der berüchtigten Stelvio in Bormio gewann der 24 Jahre alte van Allmen (Schweiz) vor dem gleichaltrigen italienischen Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (+0,20 Sekunden). Bronze ging an den Südtiroler Routinier Dominik Paris (+0,50).

Dem Schweizer Weltcup-Dominator Odermatt blieb nur der undankbare vierte Rang. (+0,70). Eine bittere Enttäuschung für den Weltmeister von 2023 und eine große Überraschung bei der ersten Medaillenentscheidung dieser Spiele.

Odermatt sagte im SRF: „Es ist schon verdammt ärgerlich, ein vierter Platz bei den Olympischen Spielen ist wohl der ungünstigste Platz, den man haben kann. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit meiner Fahrt, kam ins Ziel und dachte, dass sie richtig gut war. Ich weiss aktuell nicht, was ich besser hätte fahren können. Die anderen waren heute einfach schneller.“

Der enttäuschte Odermatt ergänzte: „Es ist schon Scheiße. Der vierte ist bei Olympischen Spielen der blödste Platz.“

Mit Blick auf den Super-G, den Riesenslalom und die Team-Kombination sagte er: „Das muss ich jetzt abhaken. Ich habe noch zwei, drei grosse Chancen.“ Doch „natürlich tut das tut jetzt weh“.

Jocher landet in den Top 20

Simon Jocher, einziger deutscher Starter auf der Stelvio, kam mit der ungünstigen Startnummer 28 bei schlechter werdenden Lichtverhältnissen nicht (2,40) unter die Top 20.

Von Allmen reiht sich ein in die Reihe großer Abfahrtskönige der Schweizer: Vor dem Draufgänger hatten Beat Feuz (2022), Didier Defago (2010), Pirmin Zurbriggen (1988) und Berhhard Russi (1972) die Olympia-Abfahrt gewonnen.

Den WM-Titel vor einem Jahr in Saalbach-Hinterglemm hatte von Allmen vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr geholt. Anschließend siegte er auch in der Team-Kombination gemeinsam mit Loic Meillard.

