Dicke deutsche Olympia-Überraschung in Durchgang 1: "Lena, du bist wahnsinnig!"

Martin Hoffmann , Sophie Affeldt 15.02.2026 • 11:00 Uhr Lena Dürr liegt liegt nach Durchgang 1 im olympischen Riesenslalom hinter Weltmeisterin und Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone völlig unerwartet auf Rang zwei.

Skirennläuferin Lena Dürr hat völlig überraschend eine große Chance auf eine Medaille im olympischen Riesenslalom. Nach einem ersten Lauf voller Überraschungen liegt die 34 Jahre Münchnerin hinter Weltmeisterin und Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone auf Rang zwei.

Dürrs Rückstand auf die Italienerin beträgt 0,34 Sekunden. Auf die drittplatzierte Sofia Goggia aus Italien hat die dreimalige WM-Bronzegewinnerin einen Vorsprung von 0,12 Sekunden.

Olympia-Riesenslalom: „Lena, du bist wahnsinnig!“

„Komm schon, Lena, komm komm komm!“, frohlockte ZDF-Experte Marco Büchel schon bei Dürrs Schlussspurt - um dann nach Zielankunft zu jubilieren: „Jawoll! Hahaha! Lena, du bist wahnsinnig! So schön!“

Auch Dürr selbst zeigte sich im Gespräch mit den Journalisten vor Ort verblüfft über sich selbst. „Es hat so Spaß gemacht, oh Mann! Da steht man oben und die Sonne scheint, alles ist angerichtet. Dass dann so gelingt: Das war einfach eine Genussfahrt.“

Vier Jahre nach dem ebenfalls unerwarteten Mannschafts-Silber in Peking winkt Dürr nun aus buchstäblich heiterem Himmel eine noch größere Sternstunde - nachdem der olympische Winter bis dato voller Rückschläge gewesen war.

„Wir haben viel und gut trainiert. Ganz simpel, ganz zurück zu den Basics, um uns dann wieder Schritt für Schritt steigern zu können“, begründete Dürr im ZDF ihr neues Hoch, das sich aus ihrer Sicht schon angedeutet hatte: „Es wurde von Tag zu Tag besser, ich habe mich an den Trainingstagen schon wieder gut und locker und sicher gefühlt.“

Ski-Alpin-Superstar Shiffrin zunächst nur Siebte

Auf Rang vier folgen zeitgleich gleich drei Läuferinnen: Sara Hector aus Schweden, Olympiasiegerin vor vier Jahren in Peking, die Norwegerin Thea Louise Stjernesund und die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi.

Auf dieses Trio hat Dürr einen Vorsprung von 0,40 Sekunden, von der auf Platz sieben im Zwischenklassement platzierten Mikaela Shiffrin (USA), Olympiasiegerin 2018, trennen sie 0,68 Sekunden.

Emma Aicher hat in ihrer schwächsten Disziplin mit einem Rückstand von 1,25 Sekunden auf Brignone praktisch keine Chance mehr im Kampf um die Medaillen.

