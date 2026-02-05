Newsticker
Ski Alpin>

Trotz Kreuzbandriss: Lindsey Vonn jagt ihr letztes Olympia-Gold!

Vonn bekräftigt: "Ich gebe nicht auf"

Verbreitet Zuversicht: Lindsey Vonn
© AFP/SID/Odd ANDERSEN
SID
Die Speed-Queen postet ein Video, das sie bei ihrer Vorbereitung auf die Olympia-Abfahrt zeigt.

Speed-Queen Lindsey Vonn klammert sich weiter verbissen an ihren letzten Gold-Traum. "Ich gebe nicht auf", schrieb die beste Abfahrerin der Geschichte am Donnerstag zu einem Video bei Instagram, das sie bei ihren Vorbereitungen auf das Olympia-Rennen am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) zeigt.

Trotz Kreuzbandriss: Vonn rackert im Fitnessraum

Vonn, die sich am vergangenen Freitag bei der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana das Kreuzband gerissen hat, ist darauf in einem Fitnessraum unter anderem in Abfahrtshocke zu sehen. In einer anderen Szene macht sie Kniebeugen mit einer schwer beladenen Langhantel, immer trägt sie eine Orthese am lädierten linken Knie.

"Ich arbeite so hart wie ich kann, um es möglich zu machen", schrieb sie weiter und bedankte sich für die "unglaubliche Unterstützung". Vonn strebt ihr zweites Olympia-Gold in der Abfahrt nach 2010 an.

Comeback mit Teilprothese: Podest-Abo der 41-Jährigen

Die 41-Jährige hatte zum vergangenen Winter nach fünf Jahren Wettkampfpause und mit einer Teilprothese im rechten Knie ein vielbeachtetes Comeback gegeben. In dieser Saison fuhr die US-Amerikanerin in jeder der fünf Weltcup-Abfahrten bis Crans-Montana aufs Podest, zwei Rennen gewann sie.

