Ski Alpin
Ski Alpin
Ski Alpin>

Vonn meldet sich nach vierter OP: "Keine Reue"

Vonn meldet sich nach vierter OP

Lindsey Vonn hat eine vierte OP in Italien gut überstanden. Die Speed-Queen gibt sich kampfeslustig und freut sich, „wieder oben auf dem Berg zu stehen“.
SID
Lindsey Vonn hat eine vierte OP in Italien gut überstanden. Die Speed-Queen gibt sich kampfeslustig und freut sich, „wieder oben auf dem Berg zu stehen“.

Skistar Lindsey Vonn hat nach ihrem folgenschweren Sturz bei den Olympischen Spielen eine weitere Operation überstanden und darf bald in ihre Heimat fliegen.

„Gott sei Dank kann ich endlich zurück in die USA“, schrieb die 41-Jährige am Samstagabend bei Instagram. Den vierten von mindestens fünf Eingriffen an ihrem verletzten linken Bein habe sie hinter sich gebracht, „die OP ist gut verlaufen“, teilte Vonn aus dem Krankenhaus von Treviso mit.

Olympia: Vonn schwer gestürzt

Vonn, die bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo einen komplexen Schienbeinbruch erlitten hatte, will unbedingt auf die Piste zurückkehren.

„Wenn ich abends die Augen schließe, habe ich keine Reue, und meine Liebe zum Skifahren ist ungebrochen“, so Vonn: „Ich freue mich schon jetzt auf den Moment, wenn ich wieder ganz oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich auch.“

Die Fans sollten wegen ihres Schicksals nicht trauern: „Bitte seid nicht traurig. Mitgefühl, Liebe und Unterstützung nehme ich gerne entgegen, aber bitte keine Traurigkeit oder Mitleid. Ich hoffe stattdessen, dass es euch die Kraft gibt, weiterzukämpfen, denn genau das tue ich und genau das werde ich auch weiterhin tun. Immer.“

