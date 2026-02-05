Italiener dominieren Stelvio-Training – Abfahrts-Medaille in Sicht?

SID 05.02.2026 • 12:59 Uhr Während die Italiener im zweiten Abfahrtstraining überzeugen, lassen es die Medaillenfavoriten erneut ruhig angehen.

Die italienischen Skirennläufer wecken Hoffnungen auf eine Medaille bei der Abfahrt der Männer am Samstag. Im zweiten Training, in dem wie zu erwarten erneut nicht alle Starter die knapp 3,5 Kilometer lange Stelvio in Bormio bis zum Ende in vollem Tempo fuhren, belegten drei Lokalmatadoren die ersten drei Plätze.

Der als Trainingsweltmeister geltende Mattia Casse lag dabei vor Florian Schieder (+0,45 Sekunden) und Kitzbühelsieger Giovanni Franzoni (+0,87).

Olympia 2026: Favoriten halten sich zurück

Auch Medaillenanwärter wie der Südtiroler Dominik Paris (+2,03) oder die Schweizer Marco Odermatt (+2,72) und Franjo von Allmen (+2,87) hielten sich bei strahlend blauem Himmel zurück. Simon Jocher, einziger deutscher Starter im Rennen am Samstag (11.30 Uhr), kam mit 2,79 Sekunden Rückstand auf Rang 25 ins Ziel.