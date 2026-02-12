Olympia: Skisprung-Cheftrainer muss nach Alkohol-Eklat abreisen!

SID 12.02.2026 • 12:04 Uhr Igor Medved, Chefcoach der finnischen Skispringer, fällt mit einem Fehlverhalten negativ auf. Das hat Konsequenzen.

Der slowenische Cheftrainer der finnischen Skispringer muss nach einem Alkoholvorfall die Heimreise antreten.

Igor Medved habe „gegen die Regeln und Werte des Teams“ verstoßen, teilte Finnlands Olympisches Komitee am Donnerstag mit. Über weitere Sanktionen werde der nationale Skiverband nach den Winterspielen in Italien entscheiden.

Skisprung-Coach bittet um Entschuldigung

„Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen“, wurde der 44-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Marleena Valtasola, Geschäftsführerin des finnischen Skiverbandes, sprach beim TV-Sender Yle von einem „bedauerlichen Vorfall, bei dem Alkohol entgegen den Teamregeln konsumiert wurde.“ Valtasola äußerte sich nicht dazu, wo und wann Alkohol konsumiert wurde.