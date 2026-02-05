Newsticker
Skisprung-Training: Fahnenträgerin Schmid patzt – Prevc dominiert

Fahnenträgerin mit Luft nach oben

Auf der Normalschanze in Predazzo glänzt Olympia-Favoritin Nika Prevc.
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid werden bei der Olympia-Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen. Beide reagieren überwältigt.
SID
Die deutsche Olympia-Fahnenträgerin Katharina Schmid hat im ersten offiziellen Training zur Skisprung-Entscheidung auf der Normalschanze noch nicht geglänzt, auch die weiteren DSV-Athletin zeigten in Predazzo noch Luft nach oben.

Während Schmid 24 Stunden vor ihrem großen Auftritt bei den Eröffnungs-Feierlichkeiten am Freitag die Plätze 15, 18 und 19 belegte, lag auch Medaillenkandidatin Selina Freitag ein gutes Stück hinter den Besten zurück.

Die Vizeweltmeisterin kam am Donnerstagabend auf die Plätzen zehn, zwölf und acht. Beste DSV-Springerin war Agnes Reisch mit Rang vier, zehn und fünf. Juliane Seyfarth kam nicht über die Plätze 38, 33 und 26 hinaus.

Prevc dominiert, Schmid trägt die Flagge

Topfavoritin für die Entscheidung am Samstag (18.45 Uhr/ARD und Eurosport) bleibt die slowenische Weltmeisterin Nika Prevc, die zwei Durchgänge gewann und einmal Zweite wurde. Am Freitagmorgen werden weitere Trainingsrunden ausgetragen, am Abend findet in der Skisprung-Arena ein Teil der Eröffnungs-Feierlichkeiten statt, dort wird Schmid die deutsche Flagge tragen.

Die ersten drei Trainingsdurchgänge auf der zuletzt in die Kritik geratenen kleinen Schanze in Predazzo blieben ohne Stürze. Bei der Generalprobe im Sommer hatten sich mehrere Springerinnen schwer verletzt, die Schanze war danach noch einmal modifiziert worden.

