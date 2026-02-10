"Mund etwas weit aufgemacht": Giftpfeil gegen Olympiasieger Raimund

SID 10.02.2026 • 23:51 Uhr Der Norweger Marius Lindvik reagiert patzig auf Philipp Raimunds Worte - offenbar ist es für die Freundschaft der beiden Skispringer aber noch nicht zu spät.

Die Freundschaft zwischen Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund und Marius Lindvik ist am Anzugskandal zerbrochen - der Norweger bemängelt nun aber auch ein falsches Verhalten des Deutschen.

„Wir waren enge Freunde, aber nach der letzten Saison hat er seinen Mund etwas weit aufgemacht in den Medien“, sagte Lindvik am Dienstagabend über Raimund: „Dann wollte ich nicht mehr so eng mit ihm befreundet sein.“

Der Norweger reagierte damit auf Aussagen Raimunds, der am Montag nach seinem Gold-Coup von der Normalschanze nähere Einblicke in die Beziehung der beiden gegeben hatte.

Olympia: Raimund trauert um Freundschaft

„Ich hatte ihn wirklich als Freund betrachtet. Aber nach dem Vorfall in Trondheim fühlte es sich wie ein Verrat an, wie ein Schlag ins Gesicht“, hatte Raimund gesagt.

Lindvik war bei der WM 2025 Silber aberkannt worden, weil durch ein geheim aufgenommenes Video eine Manipulation an seinem Anzug aufgedeckt worden war. Der Norweger, der zuvor Weltmeister von der Normalschanze geworden war, bestreitet bis heute, von dem Eingriff gewusst zu haben.

Skispringen: Lindvik traurig über Raimund-Aussagen

Er habe „dann nicht mehr so eng mit Philipp befreundet sein“ wollen, sagte Lindvik, es sei „traurig, wenn ein Freund Dinge über dich in den Medien sagt“.