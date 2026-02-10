Raimund feiert kuriose Party nach Gold-Coup bei Olympia

SID 10.02.2026 • 09:36 Uhr Bei Philipp Raimunds Party nach seinem Gold-Coup passen nicht alle ins Zimmer.

Ein Bier auf dem Gang, mehr war nicht drin: Skispringer Philipp Raimund hat seinen Gold-Coup von Predazzo nur mit einer kurzen Party im Olympischen Dorf gefeiert. Weil dort nicht alle Teamkollegen in ein Zimmer passen, stießen die DSV-Adler kurzerhand auf dem Flur an.

Nach einem schnellen Bier war die nächtliche Party auch schon wieder beendet, schließlich kämpft Raimund am Dienstagabend (18.45 Uhr im LIVETICKER) im Mixed schon um die nächste Medaille.

Bundestrainer Stefan Horngacher hatte zuvor bereits mit einem Augenzwinkern das Party-Motto „Ein Bier für die Athleten, zwei für die Trainer“ ausgegeben.

Olympia: Gold-Party von Raimund fällt sehr kurz aus

Weil Raimund nach der Dopingkontrolle aber erst um 23.30 Uhr von der Schanze wegkam, fiel die Feier noch kürzer aus als gedacht.

Zuvor hatte der neue Olympiasieger immer und immer wieder von seinen Goldflügen erzählen müssen.