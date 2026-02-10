Olympia 2026: Deutsches Skisprung-Quartett geht leer aus

SID 10.02.2026 • 20:42 Uhr Das deutsche Mixed-Team im Skispringen verpasst eine Medaille.

Überflieger Philipp Raimund hat bei den Olympischen Spielen seinen zweiten Skisprung-Coup verpasst. Keine 24 Stunden nach Einzel-Gold musste sich der Oberstdorfer an der Seite von Selina Freitag, Felix Hoffmann und Agnes Reisch im Mixed-Team nach einem Krimi mit Rang vier begnügen. Gold ging wie 2022 an Slowenien vor Norwegen und Japan.

Das deutsche Quartett kam nach zwei Durchgängen auf 1032,8 Punkte, zum Podest fehlten umgerechnet nur 60 Zentimeter. Auch im zweiten Mixed-Wettkampf der Olympiageschichte ging Deutschland somit leer aus, vor vier Jahren hatte eine Disqualifikation von Katharina Schmid alle Träume zerstört.

Nicht zu schlagen waren die neuen Olympiasieger Domen und Nika Prevc, Anze Lanisek und Nika Vodan (1069,2), die vom ersten bis zum letzten Durchgang in Führung lagen.

Skispringen: Raimund weiter gut in Form

Die fast 5000 Zuschauer an der Normalschanze, darunter erneut viele Deutsche sowie die nicht nominierten Andreas Wellinger und Fahnenträgerin Schmid als Edelfans, sahen einen von Beginn an spannenden Wettkampf. Schon nach dem ersten Durchgang lag das DSV-Team auf Rang vier, am Ende reichte es nicht zum erhofften Platz auf dem Podium.

Erneut in guter Form war Schlussspringer Raimund, der 25-Jährige flog auf 98,0 und 102,5 m. Noch besser war aber Hoffmann (100,5 und 102,5 m), auch Reisch (95,5 und 96,0 m) überzeugte. Luft nach oben hatte dagegen die schon im Einzel leer ausgegangene Freitag, die mit mehr Anlauf auf 91,5 und 98,5 m kam.