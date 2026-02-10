Olympia: Deutsche Legende von Raimund-Coup verblüfft: "Keiner erwartet"

Moritz Pleßmann 10.02.2026 • 17:03 Uhr Skisprung-Legende Jens Weißflog spricht über den Gold-Coup von Philipp Raimund bei Olympia. Außerdem erklärt er, wie er die weiteren Chancen auf deutsche Medaillen sieht.

Philipp Raimund hat sich am Montagabend bei den Olympischen Spielen sensationell Skisprung-Gold auf der Normalschanze von Predazzo gesichert. Legende Jens Weißflog ordnete den Erfolg im Gespräch mit SPORT1 ein.

„Erwartet hat das sicherlich keiner“, sagte der viermalige Olympiasieger über den 25-Jährigen, dessen bestes Resultat im Weltcup zuvor ein zweiter Platz gewesen war. „Aber wenn man auf dem Podest steht, dann ist man durchaus auch in der Lage zu gewinnen.“

Raimund hatte nach dem ersten Durchgang geführt und war der letzte Springer im Wettbewerb. Aus eigener Erfahrung kann Weißflog sagen: „Olympia bringt noch einmal mehr Aufregung mit sich. Das ist auch Druck und Erwartungshaltung, besonders für den Letzten oben. Das ist Herzklopfen bis zum Hals und trotzdem muss man sich konzentrieren.“

Raimund bleibt nervenstark

Wie ging er selbst damit um? „Mir kam im Anlauf der Gedanke: ‚Was ist, wenn du jetzt gewinnst?‘ Das muss man dann schnell beiseiteschieben und sich konzentrieren.“

Das schaffte Raimund eindrucksvoll, der die Nerven bewahrte und mit einem Satz auf 106,5 Meter zu Gold flog. „Jetzt hat er den Durchbruch geschafft. Da steht nichts mehr im Wege für den einen oder anderen Gewinn“, prophezeite der 61-Jährige mit Blick auf den frisch gebackenen Olympiasieger.

Kann ein Sieg des Gesamtweltcups dabei herausspringen? „Da würde ich jetzt mal die Bälle flach halten. Dass er Weltspitze ist, hat er dieses Jahr schon nachgewiesen. Die Voraussetzungen hat er auf alle Fälle“, trat Weißflog etwas auf die Bremse.

Olympia: Weitere Medaillenchancen für Raimund

Die nächste Chance auf Edelmetall hat Raimund im anstehenden Mixed-Wettbewerb (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Für Weißflog durchaus eine Möglichkeit, wieder eine Medaille zu gewinnen. „Das Mixed-Team hat, denke ich, noch mal mit die größte Chance“.

Neben Raimund starten Felix Hoffmann sowie Agnes Reisch und Selina Freitag für Deutschland. „Mit Hoffmann ist einer dabei, der, wenn er gestern besser gelandet wäre, unter den ersten zehn ist. Die zwei Mädels sind auch eine Bank“, so Weißflog. „Andere Mannschaften sind natürlich auch stark, also darf man das nicht unterschätzen. Theoretisch ist eine Medaille möglich.“