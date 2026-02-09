Ab 19.00 Uhr (im LIVETICKER) greifen erstmals auch die Skispringer bei den Olympischen Winterspielen 2026 an.
Olympia-Skispringen heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsche Medaille möglich?
Wer stoppt Überflieger Prevc?
Bei den Olympischen Spielen messen sich heute im Skispringen die Männer von der Normalschanze.
Der absolute Top-Favorit auf Gold ist Überflieger Domen Prevc, der den bisherigen Weltcup-Kalender nach Belieben dominiert. Allerdings aber auch das erste Training auf der Normalschanze ausließ. Im Predazzo Ski Jumping Stadium in Val di Fiemme werden auch vier Deutsche an den Start gehen.
Olympia heute live: So können Sie Skispringen im Free-TV verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Dem deutschen Trio um Philipp Raimund, Pius Paschke und Andreas Wellinger werden in Predazzo allerdings nur Außenseiter-Chancen eingeräumt.
Eine deutsche Medaillenhoffnung ist allerdings Felix Hoffmann, der sogar einen der drei Trainingsdurchgänge für sich entscheiden konnte. Weitere Medaillenkandidaten dürften die Japaner Ryoyu Kobayashi und Ren Nikaido sein.