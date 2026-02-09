Olympia-Skispringen heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsche Medaille möglich?

SPORT1 09.02.2026 • 16:10 Uhr Bei den Olympischen Spielen messen sich heute im Skispringen die Männer von der Normalschanze.

Ab 19.00 Uhr (im LIVETICKER) greifen erstmals auch die Skispringer bei den Olympischen Winterspielen 2026 an.

Der absolute Top-Favorit auf Gold ist Überflieger Domen Prevc, der den bisherigen Weltcup-Kalender nach Belieben dominiert. Allerdings aber auch das erste Training auf der Normalschanze ausließ. Im Predazzo Ski Jumping Stadium in Val di Fiemme werden auch vier Deutsche an den Start gehen.

Olympia heute live: So können Sie Skispringen im Free-TV verfolgen

Dem deutschen Trio um Philipp Raimund, Pius Paschke und Andreas Wellinger werden in Predazzo allerdings nur Außenseiter-Chancen eingeräumt.