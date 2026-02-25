Skispringen: Finnland-Trainer unter Druck! Alkohol-Eklat größer als gedacht?

SPORT1 25.02.2026 • 14:04 Uhr Der finnische Skisprung-Nationaltrainer soll während der Olympischen Winterspiele zu tief ins Glas geschaut haben. Nach seiner Suspendierung werden die Vorwürfe nicht weniger.

Der Alkohol-Eklat um den finnischen Skisprung-Nationaltrainer Igor Medved soll laut der Zeitung Iltalehti größer sein als zunächst angenommen.

So soll der 44-Jährige an einem Abend der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina so unsicher auf der Straße gewirkt haben, dass ein Polizist Medved kontrolliert hat.

Der finnische Skiverband hatte den Slowenen während der Olympischen Spiele wegen Alkoholmissbrauchs suspendiert.

Medved an mehreren Tagen alkoholisiert?

Im finnischen Medienbericht heißt es nun, dass Medved „möglicherweise an mehreren Tagen unter Alkoholeinfluss stand“.

„Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen“, wurde Medved direkt nach seinem Ausschluss in einer Pressemitteilung zitiert.

Für weiteren Gesprächsstoff sorgte der Skisprungtrainer mit der Erklärung, dass sein Alkoholkonsum mit einer Party des slowenischen Nationalteams zusammenhänge.

„Nach dem Wettkampf erhielt ich eine Einladung zur Feier des slowenischen Goldmedaillengewinns. Ich hatte nichts gegessen, und dann wirkte der Alkohol“, sagte Medved dem finnischen Fernsehsender Yle.

Der slowenische Skiverbandssprecher Tomaz Trbovc schloss dies allerdings im Gespräch mit Iltalehti aus: „Er war nicht auf der Feier der slowenischen Nationalmannschaft, als es zu diesem Konflikt kam.“

Alkohol-Vorfälle bereits im Weltcup?

Bereits nach dem Bekanntwerden der Suspendierung hatte die finnische Zeitung berichtet, dass Medved im vergangenen Winter nach einer Alkohol-Eskapade im japanischen Sapporo den Bus zum Flughafen verpasst habe.