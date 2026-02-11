Neuer Bundestrainer? Skisprung-Idol mit klarem Wunsch

Moritz Pleßmann 11.02.2026 • 10:57 Uhr Stefan Horngacher, Bundestrainer der Skispringer, hört nach der Saison auf. Für Skisprung-Idol Jens Weißflog ist klar, welche Art von Trainer sein Nachfolger werden soll.

„Ich persönlich würde es gut finden, wenn es mal wieder ein deutscher Trainer wäre“, sagte Weißflog exklusiv im Gespräch mit SPORT1.

„Wir müssen auch den deutschen Trainern mal wieder ein Zeichen geben, dass sie nicht immer nur in der zweiten Reihe zu finden sind und dass sie uns auch wichtig sind“, führte der 61-Jährige aus.

Weißflog: „Gibt zwei, drei, die in der Lage wären“

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht einen gibt, der nicht auch das Potential hätte. Da gibt es schon zwei, drei, die in der Lage wären.“ Ein Name, der ihm auf Nachfrage in den Sinn kam: Ronny Hornschuh. Der 51-Jährige leitet aktuell den B-Kader.

Zuletzt kamen Gerüchte aus Norwegen auf, dass mit Alexander Stöckl erneut ein Österreicher den Posten übernehmen könnte. Eine Einigung dementierte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel. Auch Horngacher, der das Amt seit 2019 ausübt, und Vorgänger Werner Schuster (2008 - 2019) stammen aus Österreich.

Stöckl, der von 2011 bis 2024 die norwegische Skisprung-Mannschaft trainierte, erlebte einen unschönen Abgang. Norwegische Springer beschwerten sich über den 56-Jährigen und forderten das Ende der Zusammenarbeit.

Entscheidung über Nachfolge noch unklar

„Ihn selbst kann ich nicht einschätzen. Er hat ja auch mit den Norwegern Erfolge gehabt“, erklärte Weißflog im Gespräch. „Ich finde, dass er jetzt da nicht mehr dabei war, ist ein bisschen von den Sportlern selbst betrieben worden. Aber die wahren Gründe kann ich nicht einschätzen.“