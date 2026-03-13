Magic Mirror Deluxe II Slot Erfahrungen - Analyse und Test

SPORT1 iGaming 13.03.2026 • 15:03 Uhr Lesen Sie unsere Magic Mirror Deluxe II Erfahrungen. Erfahre alles über RTP, die spannenden Freispiele und spiele sicher bei legalen deutschen Anbietern. 18+ | AGB gelten

Willkommen zu unserem detaillierten Testbericht. Wer online nach einer Sizzling Hot Deluxe Slot Review sucht, stößt meist auf klassische Fruchtautomaten. Im spannenden Kontrast dazu steht der Magic Mirror Deluxe II Slot, der uns in eine mystische Welt voller Magie entführt. Dieses Meisterwerk von Merkur Gaming ist die erfolgreiche Fortsetzung des Klassikers und glänzt mit seinem märchenhaften Fantasy-Universum, das von Einhörnern und Prinzessinnen geprägt ist. Magic Mirror Deluxe II bietet den Spielern eine fesselnde Historie und tiefgreifende Spielmechaniken, die wir hier im Detail beleuchten.

Die genannten Betreiber sind zugelassene deutsche Anbieter virtueller Slots und grenzen sich nach nationalem Recht klar von ‚Online-Casinos‘ ab.

📋 Slot-Überblick: Magic Mirror Deluxe II Fakten

Metrik Detail Entwickler Merkur Gaming Erscheinungsdatum 2015 Auszahlungsquote (RTP) ca. 95,63 % (Standardwert) Volatilität Hoch Anzahl Walzen & Reihen 5 Walzen, 3 Reihen (5x3 Raster) Gewinnlinien 10 feste Gewinnlinien Maximaler Gewinn 5.000x des Einsatzes Limit in Deutschland 1,00 € pro Spin

🌟 Thema und Atmosphäre

Das visuelle Design von Magic Mirror Deluxe II entführt die Spieler in eine mystische, mittelalterliche Kulisse. Im Hintergrund erstreckt sich ein geheimnisvoller Wald mit einer imposanten Burg, während die Walzen von magischen Symbolen wie Ringen, Einhörnern und einer wunderschönen Prinzessin geziert werden. Die Grafiken behalten bewusst den nostalgischen, klassischen Spielhallen-Charme von Merkur-Automaten bei. Begleitet wird das Ganze von ikonischen Arcade-Sounds und dem typischen Walzengeräusch, das bei echten Fans sofort für Begeisterung und eine unglaublich nostalgische Atmosphäre sorgt. Jeder Spin vermittelt echtes Spielothek-Feeling.

⚙️ Gameplay und besondere Merkmale

In diesem Abschnitt werfen wir einen genauen Blick auf die Spielmechanik. Wir erläutern euch die Besonderheiten von Magic Mirror Deluxe II, das allgemeine Gameplay und wie eine typische Runde abläuft.

Die Funktionen des Spiels

Das magische Spiegel-Symbol ist das absolute Highlight des Spiels, denn es fungiert gleichzeitig als Wild und als Scatter. Es ersetzt nicht nur fehlende Symbole, sondern löst bei dreimaligem Erscheinen auch die begehrten 10 Freispiele aus. In der Deluxe-Version können bei Verlängerungen der Freispiele sogar mehrere expandierende Spezialsymbole gleichzeitig aktiv sein.

Das Gameplay

Gespielt wird auf einem bewährten 5x3-Raster mit 10 festen Gewinnlinien. Durch die hohe Volatilität erfordert das Spiel zwar manchmal etwas Geduld, belohnt die Spieler dafür aber potenziell mit enorm hohen Auszahlungen auf einen Schlag.

Der Ablauf einer Partie

Sobald du deinen gewünschten Einsatz festgelegt hast, kannst du die Walzen manuell starten. Das Basisspiel ist intuitiv: Ziel ist es, drei (oder bei Bildsymbolen zwei) gleiche Zeichen auf einer Gewinnlinie zu vereinen.

⚖️ Rechtliche Hinweise zum Spielen an Spielautomaten

Wenn du Magic Mirror Deluxe II in einer legalen deutschen Online-Spielothek spielst, gelten aufgrund des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV 2021) strenge Auflagen. Die sogenannte 5-Sekunden-Regel erzwingt eine gesetzliche Pause zwischen jedem einzelnen Dreh. Um den Spielerschutz zu gewährleisten, ist der maximale Einsatz strikt auf 1,00 € pro Spin begrenzt.

Die Auszahlungsquote (RTP) im Detail

Die Auszahlungsquote, oft als RTP (Return to Player) bezeichnet, gibt in Prozent an, welcher Anteil der getätigten Einsätze theoretisch und auf lange Sicht wieder an die Spieler ausgeschüttet wird. Bei Magic Mirror Deluxe II liegt dieser Standardwert bei soliden 95,63 %. Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass lizenzierte deutsche Anbieter diesen RTP-Wert aufgrund der nationalen Glücksspielsteuer häufig auf etwa 88 % bis 90 % nach unten anpassen müssen. Um trotz dieser Anpassungen das Maximum aus deinem Spiel herauszuholen und eine optimale Erfahrung zu genießen, schau dir auchunseren Vergleich für Top-Slot Spiele an.

🎰 Wo kann man Magic Mirror Deluxe II spielen? Hier ist unsere Auswahl.

Wer nun selbst in die magische Welt der Einhörner und Prinzessinnen eintauchen möchte, sucht natürlich nach dem besten Anbieter. Im Folgenden präsentieren wir dir eine praktische Übersicht der sichersten Plattformen, auf denen du diesen Automaten legal spielen kannst:

🧩 Zusammenfassung, Interesse und Zugänglichkeit

Zusammenfassend ist Magic Mirror Deluxe II ein herausragender Slot, der den Charme traditioneller Spielotheken perfekt in die digitale Welt überträgt. Für Spieler ist der Titel besonders attraktiv, da die Freispiele durch die Möglichkeit mehrerer expandierender Spezialsymbole ein enormes Gewinnpotenzial bieten. Die simple, intuitive Spielbarkeit macht ihn sowohl für Anfänger als auch für Profis auf Desktop und Smartphone äußerst zugänglich. Da das Spiel bei lizenzierten Betreibern alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, profitieren Nutzer zudem von einer absolut sicheren und legalen Umgebung. Ein märchenhaftes Erlebnis.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied in der Auszahlungsquote (RTP) von Magic Mirror Deluxe II im Vergleich zu anderen Spielen?

Der reguläre RTP von 95,63 % ist ein grundsolider Wert, der sich im Mittelfeld klassischer Slots bewegt. Auf dem regulierten deutschen Markt fällt dieser Wert jedoch oft niedriger aus (ca. 89 %), da die verpflichtende Glücksspielsteuer von den legalen Anbietern direkt in die Auszahlungsmechanik einkalkuliert wird.

Gibt es verschiedene Varianten von Magic Mirror?

Ja, die bekannteste Variante ist der direkte Vorgänger, das originale „Magic Mirror“. Der große Unterschied und Vorteil bei der „Deluxe II“-Variante liegt im Freispiel-Modus: Wenn man die Freispiele verlängert (Retrigger), wird ein weiteres expandierendes Spezialsymbol hinzugefügt, was bei der ersten Version nicht der Fall war.

Wie hoch ist der maximale Gewinn bei diesem Spielautomaten?

Spieler können bis zu 5.000-mal ihren Einsatz gewinnen. Dieser spektakuläre Höchstgewinn wird erreicht, wenn das wertvollste Symbol (die Prinzessin) in den Freispielen als expandierendes Symbol ausgewählt wird und ein Vollbild auf allen 5 Walzen erzeugt.

Wie genau funktionieren die Freispiele?

Um die 10 Freispiele zu starten, müssen mindestens drei magische Spiegel (Scatter) gleichzeitig auf den Walzen erscheinen. Vor dem ersten Freispiel wird dann ein zufälliges Symbol bestimmt. Erscheint dieses Symbol während der Freispiele oft genug, erweitert es sich über die gesamte Walze und zahlt auf allen Gewinnlinien.

Gilt die 5-Sekunden-Regel auch bei Magic Mirror Deluxe II?

Ja, bei allen in Deutschland lizenzierten Online-Spielotheken ist die 5-Sekunden-Regel gesetzlich vorgeschrieben. Zwischen jedem einzelnen Spin muss daher eine Pause von exakt fünf Sekunden eingehalten werden, unabhängig davon, welchen Automaten Sie spielen.