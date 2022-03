ZDF mit positiver Bilanz seiner Paralympics-Berichterstattung

Das ZDF hat bereits vor dem Ende der Wettkämpfe am Sonntag eine positive Bilanz seiner Übertragungen von den Paralympics in Peking gezogen. „Es waren die politischsten Paralympics aller Zeiten, eine Herausforderung in der Berichterstattung. Dennoch standen die Athletinnen und Athleten, ihre Leistungen und ihre mitunter beeindruckenden Geschichten im Fokus der ZDF-Berichterstattung ? im Fernsehen und online“, sagte Sportchef Thomas Fuhrmann am Freitag.