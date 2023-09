Entscheidung in Russland-Frage für Paralympics

Über die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler an den Paralympics in Paris (28. August bis 8. September 2024) wird in dieser Woche auf der Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in Bahrain entschieden. In der Hauptstadt Manama treten am Donnerstag und Freitag die Nationalen Paralympischen Komitees zu ihrer alljährlichen Vollversammlung zusammen, eine Entscheidung in der Russland-Frage soll wohl am Freitag fallen. Die Haltung des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) ist klar.