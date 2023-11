Para Sportler des Jahres gewählt

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster und Leichtathlet Leon Schäfer sind die Para Sportler des Jahres. Die beiden Weltmeister erhielten bei der Preisverleihung des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) am Samstag in der Düsseldorfer Rheinterrasse mit je fast einem Viertel die meisten Stimmen.

Als bestes Team wurde die nordische Langlauf-Staffel ausgezeichnet. Kugelstoß-Weltmeister Yannis Fischer erhielt den Nachwuchspreis, während es beim Trainer des Jahres in Ralf Rombach (Ski nordisch) und Tom Kosmehl (Triathlon) zwei Sieger gab. Insgesamt nahmen 9000 Menschen an der Online-Wahl teil, die mit den Wertungen eines neunköpfigen Expertengremiums im gleichen Maße in das Ergebnis einfloss.