Russen bei den Paralympics: Beucher erneuert Kritik

Friedhelm Julius Beucher hat seine Kritik an der Wiederzulassung russischer Athleten unter neutraler Flagge bei den Paralympics im kommenden Jahr in Paris mit Nachdruck erneuert. "Wenn wir uns als Sport als große Friedensbewegung in dieser Welt verstehen, dann passen dort keine Teilnehmer aus einem Land hin, das nach wie vor tötet, vergewaltigt, zertrümmert und zerstört", sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei der Ehrung der Para Sportler des Jahres am Samstag in Düsseldorf.