Russischer Paralympics-Start soll auf Probe gestellt werden

Der Start russischer und belarussischer Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics in Paris (28. August bis 8. September 2024) unter neutraler Flagge wird noch einmal auf die Probe gestellt. Auf einer außerordentlichen Konferenz des europäischen paralympischen Komitees am 8. März sollen die Vorgänge bei der Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in Bahrain Ende September aufgearbeitet werden.