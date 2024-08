Ein Hai riss ihr Bein ab - jetzt kämpft sie bei den Paralympics um Gold

Laura Hütter 31.08.2024 • 16:24 Uhr Bei den Paralympics beeindrucken viele Athletinnen und Athleten mit ihren Comeback-Geschichten. So auch Ali Truwit, die nur 15 Monate nach einer Hai-Attacke bei den Paralympischen Spielen in Paris dabei ist.

„Ich liebe Comeback-Geschichten“, sagte Ali Truwit vor den Paralympischen Spielen in Paris. Sie hätten ihr geholfen ihre eigene zu schreiben: Nur 15 Monate nach einer Hai-Attacke, bei der sie ein Bein verlor, nimmt die US-Amerikanerin an den diesjährigen Paralympics teil.

Im Mai 2023 war die 24-Jährige, die in den USA auf College-Level schwamm, mit ihrer Freundin Sophie Pilkinton auf den Turks- und Caicoinseln schnorcheln. Auf dem Rückweg zum Boot wurde Truwit von einem Hai attackiert, der ihren Fuß und den unteren Teil ihres Beines abbiss.

Nach Hai-Attacke bei den Paralympics

Kurz vor dem Start der Paralympics erinnerte sich Truwit bei der Nachrichtenagentur AP an die Situation: „Mein erster Gedanke war: ‚Bin ich völlig verrückt oder habe ich keinen Fuß mehr?‘“

Eine harte Vorstellung für die 24-Jährige. Sie verdrängte den Gedanken jedoch und schwamm blutend, mit dem Hai noch in der Nähe, rund 70 Meter zum Boot zurück.

Dort legte Pilkinton ihrer schwer verletzten Freundin sofort einen Druckverband an. Nach der Erstversorgung wurde Truwit mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Miami geflogen. Dreimal musste sie operiert werden, an ihrem 23. Geburtstag wurde ihr Bein unterhalb des Knies amputiert.

Die Zeit nach dem Unglück war nicht leicht für die US-Amerikanerin: „Es gab viele dunkle Tage.“ Die Yale-Absolventin weiß jedoch auch: „Aber ich bin am Leben und wäre es fast nicht gewesen.“

Para-Schwimmerin musste Trauma überwinden

Nach der Reha kam die Idee, an den Paralympics 2028 in Los Angeles teilzunehmen. Doch sie sei „nicht jemand, der wartet“, sagt Truwit - und sie schaffte es mit Prothesen- und Kraftübungen sowie Trauma-Therapeuten nur dreieinhalb Monate nach der Amputation, an ihrem ersten Wettkampf teilzunehmen.

Die Para-Schwimmerin wollte nicht zulassen, „dass die Angst mein Leben beherrscht Ich hatte genug verloren, und alles, was ich zurückerobern konnte, wollte ich zurückerobern“, erklärte die 24-Jährige.

In Paris wird sie über die 100 Meter und 400 Meter Freistil sowie 100 Meter Rücken an den Start gehen. Los geht es am 1. September mit den Vorläufen über di100 Meter Freistil.