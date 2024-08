Paralympics: Deutsche Badminton-Stars scheitern überraschend in Vorrunde

2022 noch mit dem Weltmeistertitel gekrönt, doch in Paris kann das deutsche Doppel nicht an Erfolge vergangener Tage anknüpfen.

Die früheren Weltmeister Rick Cornell Hellmann und Thomas Wandschneider sind bei den paralympischen Wettbewerben im Badminton überraschend in der Vorrunde gescheitert. Das deutsche Doppel verlor in der Startklasse WH1/WH2 mit 15:21 und 5:21 gegen die Japaner Daiki Kajiwara und Hiroshi Murayama und hat nach der zweiten Niederlage keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Im Duell zum Gruppenabschluss am Samstagmorgen gegen Malaysia geht es lediglich um Rang drei. Nur die beiden Besten der beiden Gruppen erreichen das Halbfinale.

Einzelwettbewerbe als letzte Hoffnung

Am Freitagabend steigen sowohl der 36 Jahre alte Hellmann als auch der 60-jährige Wandschneider dann auch in die Einzelwettbewerbe ein. Der dritte Einzelstarter Marcel Adam steht nach einer Auftaktniederlage bereits vor dem Aus. Badminton ist in Paris erst zum zweiten Mal Teil des paralympischen Programms, in Tokio war das deutsche Team ohne Medaille geblieben.