Paralympics: Maurice Wetekam schwimmt ins 100m Brust-Finale!

SID 30.08.2024 • 11:51 Uhr Schwimmer Maurice Wetekam setzt bei den Paralympics in Paris gleich ein ganz großes Ausrufezeichen. Auch zwei weitere Deutsche schaffen es in die Finals.

Schwimmer Maurice Wetekam hat bei den Paralympics in Paris ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 18 Jahre alte WM-Zweite qualifizierte sich in der Startklasse SB09 im Vorlauf seiner Paradestrecke 100 m Brust in 1:07,79 Minuten als Zweiter für das Finale am Abend (20.14 Uhr).

{ "placeholderType": "MREC" }

Schneller ist Wetekam noch nie geschwommen und weckte damit Medaillenhoffnungen. „Das ist wirklich unfassbar. Die Halle ist unglaublich. Ich habe noch nie so etwas erlebt“, sagte Wetekam nach seinem ersten paralympischen Rennen und kündigte an: „Hintenraus war es schon hart, ich denke, nachher geht das noch eine deutliche Ecke schneller.“

Erfolgreiche Qualifikation für Scholz und Schott

Auch Tanja Scholz und Verena Schott schafften den Sprung in die Endläufe. Weltmeisterin Scholz schlug in der Klasse S5 über 100 m Freistil in persönlicher Bestzeit von 1:25,78 Minuten an, als Fünfte der Vorläufe schwimmt sie am späten Nachmittag (17.34 Uhr) um die Medaillen. Gina Böttcher gelang die Qualifikation als Elfte (1:33,28) auf ihrer Nebenstrecke in der selben Klasse hingegen nicht.

Schott erneut im Einsatz

Schott darf am Freitag nochmal in der La Defense Arena ran. Über 200 m Lagen in der Klasse SM6 wurde die Greifswalderin im Vorlauf in 3:21,73 Minuten Siebte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hebmüller verpasst das Finale