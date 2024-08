Paralympics: Kathrin Marchand - von der Powerfrau zur Patienten und wieder zurück

Ein Schlaganfall stellt die Welt der zweimaligen Olympionikin Kathrin Marchand auf den Kopf. Doch die 33-Jährige gibt sich nicht auf - und zieht sich mithilfe des Sports wieder hoch. Inzwischen ist sie als Para-Athletin so erfolgreich wie nie zuvor.

Ein Schlaganfall stellt die Welt der zweimaligen Olympionikin Kathrin Marchand auf den Kopf. Doch die 33-Jährige gibt sich nicht auf - und zieht sich mithilfe des Sports wieder hoch. Inzwischen ist sie als Para-Athletin so erfolgreich wie nie zuvor.

Fast neun Monate lang konnte die Powerfrau, bis dahin ein sehr aktiver Mensch, nicht arbeiten. Von den Folgen des Schlaganfalls wollte sie sich trotzdem nicht unterkriegen lassen - wenngleich ihre Rückkehr in den Sport eher auf einem Zufall basiert.

Die Neugier am Para-Sport war direkt da

Als Marchand im März 2022 mit ihren Eltern in die Schweiz zu ihrem Bruder fuhr, hörte sie im Radio einen Bericht zu den paralympischen Winterspielen in Peking. Die Neugier am Para-Sport war direkt da - vor allem, weil es dort auch Rudern gibt.