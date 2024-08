Paralympics: Mit "Quadzilla" wollte selbst Klopp ein Foto

Robert Förstemann ist für seine XXL-Oberschenkel weltbekannt. Bei den Paralympics in Paris greift das Bahnrad-Ass als Pilot mit dem sehbehinderten Thomas Ulbricht nach der Goldmedaille.

Robert Förstemann ist für seine XXL-Oberschenkel weltbekannt. Bei den Paralympics in Paris greift das Bahnrad-Ass als Pilot mit dem sehbehinderten Thomas Ulbricht nach der Goldmedaille.

Selbst Jürgen Klopp konnte es nicht lassen. Hose hochkrempeln, Oberschenkel anspannen und ein ernster Blick in die Kamera: Auch der Startrainer posierte mit „Quadzilla“ Robert Förstemann für ein Vergleichsfoto, auf dem Klopp natürlich nicht mit dem muskelbepackten Bahnrad-Ass mithalten konnte. „Kloppo wollte es so“, scherzte Förstemann.

Klopp war nicht der erste, der sich neben Förstemann ablichten ließ. Der Olympia-Dritte von London ist wegen seiner riesigen Oberschenkel unter den Athletinnen und Athleten eine Attraktion. Unglaubliche 800 Kilogramm schafft Förstemann in der Beinpresse, 290 beim Kniebeugen. Seine Schenkel messen im Umfang jeweils 75 Zentimeter.

Presse taufte Förstemann „Quadzilla“

Erstmals so richtig aufmerksam machte Förstemann auf sich bei den Sommerspielen 2012 in der britischen Metropole, als er als Anfahrer der deutschen Teamsprinter zu Bronze fuhr. Die Presse taufte ihn daraufhin „Quadzilla“. Zwölf Jahre später steht Förstemann erneut im Rampenlicht.

Bei den Paralympics in Paris geht der 38-Jährige mit dem sehbehinderten Thomas Ulbricht an den Start. Bereits seit 2019 ist Förstemann als Pilot im Parasport unterwegs, im Duo mit Kai Kruse fuhr er bei den Spielen in Tokio auf Rang vier. Danach bildete Förstemann mit Ulbricht ein Team.