Paralympics: Bronze mit deutschem Rekord

Schwimmerin Mira Jeanne Maack hat bei den Paralympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen. Die 20-Jährige aus Berlin musste sich am Samstagabend im Finale der Startklasse S8 über 100 m Brust in deutscher Rekordzeit von 1:18,36 Minuten nur Alice Tai aus Großbritannien (1:09,96) und der Russin Wiktorija Ischtschiulowa (1:14,97) geschlagen geben.

Zweites Edelmetall für den DBS

Nach der ersten deutschen Medaille durch Maurice Wetekam am Vortag sicherte Maack dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) das schon zweite Edelmetall im Becken. Ihren im Vorlauf am Vormittag aufgestellten deutschen Rekord konnte Maack sogar noch drücken. Es ist zudem ihr erstes Edelmetall bei Paralympischen Spielen.

Maike Naomie Schwarz mit starkem Comeback

Maike Naomie Schwarz schwamm bei ihrem Paralympics-Comeback im Finale über die 100 m Rücken in deutscher Rekordzeit von 1:15,08 Minuten auf Rang acht. Die gebürtige Japanerin, die wegen Depressionen die Sommerspiele in Tokio auslassen musste, hatte im Vorlauf das letzte der acht Tickets für den Endlauf gesichert.

Emotionale Worte von Schwarz

"Ich bin stolz, dass ich noch ein zweites Mal ins Wasser gesprungen bin", sagte die emotionale Schwarz. Vor allem in den zwei, drei Stunden vor den Rennen habe sie zu kämpfen. "Ich versuche alles durchzugehen, das, was ich in der Therapie gelernt habe", erklärte die sehbehinderte 30-Jährige, die in Paris noch in den Freistil-Disziplinen über 50 und 100 m am Start steht.